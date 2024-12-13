Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
© Фото : Ахмед Дудаев/TelegramВладимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
Владимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил РИА Новости министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
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"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден", — рассказал он.
По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.
Церемония вручения госнаград состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.
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