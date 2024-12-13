https://ria.ru/20241213/putin-1989110227.html

Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.12.2024

Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил РИА Новости министр региона по национальной РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:27

2024-12-13T17:27

2024-12-13T17:48

общество

россия

владимир путин

рамзан кадыров

ахмед дудаев

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил РИА Новости министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден", — рассказал он.По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни. Церемония вручения госнаград состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html

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общество, россия, владимир путин, рамзан кадыров, ахмед дудаев