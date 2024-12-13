Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 13.12.2024 (обновлено: 17:48 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/putin-1989110227.html
Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 13.12.2024
Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил РИА Новости министр региона по национальной РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:27
2024-12-13T17:48
общество
россия
владимир путин
рамзан кадыров
ахмед дудаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989111171_0:324:720:729_1920x0_80_0_0_a2f1b8b9a8e40f9844cef9edec0f0926.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил РИА Новости министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден", — рассказал он.По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни. Церемония вручения госнаград состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989111171_0:282:720:822_1920x0_80_0_0_2994baa1f365cf40b039dec630926eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, рамзан кадыров, ахмед дудаев
Общество, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев
Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

© Фото : Ахмед Дудаев/TelegramВладимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
Владимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден За заслуги перед Отечеством II степени - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Ахмед Дудаев/Telegram
Владимир Путин вручил Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщил РИА Новости министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову этот престижный орден", — рассказал он.
По словам Дудаева, главу региона наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.
Церемония вручения госнаград состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, известные артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
25 августа, 21:35
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровАхмед Дудаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала