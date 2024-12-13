https://ria.ru/20241213/putin-1989088273.html

Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ

Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ - РИА Новости, 13.12.2024

Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ

Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:48

2024-12-13T15:48

2024-12-13T15:48

россия

владимир путин

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, в уставный капитал КТРВ передаются, находящиеся в федеральной собственности, 1,24 миллиарда обыкновенных акций НПО "Искра". Как отмечается в указе, это сделано "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса". НПО "Искра" - федеральный научно-производственный центр, одно из крупнейших промышленных предприятий России.

https://ria.ru/20241213/opros-1989002029.html

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россия, владимир путин, тактическое ракетное вооружение (корпорация)