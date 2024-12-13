https://ria.ru/20241213/putin-1989088273.html
Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ
Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ - РИА Новости, 13.12.2024
Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ
Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:48
2024-12-13T15:48
2024-12-13T15:48
россия
владимир путин
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, в уставный капитал КТРВ передаются, находящиеся в федеральной собственности, 1,24 миллиарда обыкновенных акций НПО "Искра". Как отмечается в указе, это сделано "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса". НПО "Искра" - федеральный научно-производственный центр, одно из крупнейших промышленных предприятий России.
https://ria.ru/20241213/opros-1989002029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Россия, Владимир Путин, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Путин передал НПО "Искра" под управление КТРВ
Путин передал пермское НПО "Искра" под управление КТРВ