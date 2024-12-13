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Путин подписал закон об ужесточении ответственности для коллекторов - РИА Новости, 13.12.2024
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14:55 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/putin-1989072278.html
Путин подписал закон об ужесточении ответственности для коллекторов
Путин подписал закон об ужесточении ответственности для коллекторов - РИА Новости, 13.12.2024
Путин подписал закон об ужесточении ответственности для коллекторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов, соответствующий документ... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:55
2024-12-13T14:55
владимир путин
вячеслав володин
никита чаплин
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Так, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) вводятся штрафы за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" на уровне от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для юрлиц. Кроме того, законом устанавливаются наказания за нарушения, допущенные при общении коллекторов с должниками: штраф от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация на срок до 1 года – для должностных лиц и штраф до 2 миллионов рублей – для юридических лиц. Действующим законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Также вводится ответственность за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года - должностным лицам, штраф от 200 до 300 тысяч рублей - юрлицам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Дума последовательно работает над защитой граждан от незаконных действий при взыскании просроченной задолженности. По его словам, уже работает инициированный депутатами закон об уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы для коллекторов, которые угрожают должникам, шантажируют их, применяют насилие. Депутат Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что данный закон имеет важное значение для обеспечения законности и прозрачности на рынке долговых обязательств, способствует борьбе с недобросовестными практиками в коллекторской сфере, существенно снижая возможность манипуляций с использованием терминов, таких как "профессиональная коллекторская организация". "Введение конкретных штрафов за незаконное использование этого наименования позволит контролировать деятельность организаций и исключить злоупотребления со стороны недобросовестных участников", - отмечал он. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html
https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html
https://ria.ru/20240924/dolzhniki-1974351483.html
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владимир путин, вячеслав володин, никита чаплин, происшествия
Владимир Путин, Вячеслав Володин, Никита Чаплин, Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении ответственности для коллекторов

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за незаконные действия коллекторов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Так, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) вводятся штрафы за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" на уровне от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для юрлиц.
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Кроме того, законом устанавливаются наказания за нарушения, допущенные при общении коллекторов с должниками: штраф от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификация на срок до 1 года – для должностных лиц и штраф до 2 миллионов рублей – для юридических лиц. Действующим законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается.
Также вводится ответственность за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года - должностным лицам, штраф от 200 до 300 тысяч рублей - юрлицам.
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26 сентября, 07:14
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Дума последовательно работает над защитой граждан от незаконных действий при взыскании просроченной задолженности. По его словам, уже работает инициированный депутатами закон об уголовной ответственности до десяти лет лишения свободы для коллекторов, которые угрожают должникам, шантажируют их, применяют насилие.
Депутат Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что данный закон имеет важное значение для обеспечения законности и прозрачности на рынке долговых обязательств, способствует борьбе с недобросовестными практиками в коллекторской сфере, существенно снижая возможность манипуляций с использованием терминов, таких как "профессиональная коллекторская организация". "Введение конкретных штрафов за незаконное использование этого наименования позволит контролировать деятельность организаций и исключить злоупотребления со стороны недобросовестных участников", - отмечал он.
Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Владимир ПутинВячеслав ВолодинНикита ЧаплинПроисшествия
 
 
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