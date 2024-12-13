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Путин подписал закон о форме служащих ФССП - РИА Новости, 13.12.2024
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14:33 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/putin-1989066725.html
Путин подписал закон о форме служащих ФССП
Путин подписал закон о форме служащих ФССП - РИА Новости, 13.12.2024
Путин подписал закон о форме служащих ФССП
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении формы для гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП), соответствующий... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:33
2024-12-13T14:33
общество
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении формы для гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ наделяет правительство РФ полномочием по определению категорий гражданских служащих, которые при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду и знаки различия. Также закон наделяет главного судебного пристава Российской Федерации правом утверждать правила ношения форменной одежды и знаков различия, а также порядок учета, хранения, выдачи и списания вещевого имущества гражданских служащих. Ношение гражданскими служащими служебного обмундирования будет способствовать установлению их статуса как работников органов принудительного исполнения и повышению уровня доверия к органам принудительного исполнения, добавлялось в сопроводительных документах.
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин подписал закон о форме служащих ФССП

Путин подписал закон о введении формы для гражданских служащих ФССП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении формы для гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ наделяет правительство РФ полномочием по определению категорий гражданских служащих, которые при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду и знаки различия.
Также закон наделяет главного судебного пристава Российской Федерации правом утверждать правила ношения форменной одежды и знаков различия, а также порядок учета, хранения, выдачи и списания вещевого имущества гражданских служащих.
Ношение гражданскими служащими служебного обмундирования будет способствовать установлению их статуса как работников органов принудительного исполнения и повышению уровня доверия к органам принудительного исполнения, добавлялось в сопроводительных документах.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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