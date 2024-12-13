https://ria.ru/20241213/putin-1989049384.html

В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна

В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 13.12.2024

В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна

Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:51

2024-12-13T13:51

2024-12-13T13:51

политика

россия

армения

москва

дмитрий песков

никол пашинян

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976977082_0:0:2337:1316_1920x0_80_0_0_b5cd047b4815a3faad656d069fa86f55.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. "Сегодня отдельной встречи не планируется. Там идет работа по премьерской программе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241213/pashinyan-1989042777.html

россия

армения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, армения, москва, дмитрий песков, никол пашинян, владимир путин