https://ria.ru/20241213/putin-1989049384.html
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 13.12.2024
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:51
2024-12-13T13:51
2024-12-13T13:51
политика
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никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. "Сегодня отдельной встречи не планируется. Там идет работа по премьерской программе", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241213/pashinyan-1989042777.html
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политика, россия, армения, москва, дмитрий песков, никол пашинян, владимир путин
Политика, Россия, Армения, Москва, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
Песков: отдельной встречи с Пашиняном в графике Путина в пятницу не планируется