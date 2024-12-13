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В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 13.12.2024
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13:51 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/putin-1989049384.html
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна - РИА Новости, 13.12.2024
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна
Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:51
2024-12-13T13:51
политика
россия
армения
москва
дмитрий песков
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. "Сегодня отдельной встречи не планируется. Там идет работа по премьерской программе", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, армения, москва, дмитрий песков, никол пашинян, владимир путин
Политика, Россия, Армения, Москва, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина и Пашиняна

Песков: отдельной встречи с Пашиняном в графике Путина в пятницу не планируется

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Отдельной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в графике президента РФ Владимира Путина в пятницу не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву.
"Сегодня отдельной встречи не планируется. Там идет работа по премьерской программе", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ, заявил Песков
Вчера, 13:12
 
ПолитикаРоссияАрменияМоскваДмитрий ПесковНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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