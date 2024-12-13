https://ria.ru/20241213/putin-1989036155.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 13.12.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:52
2024-12-13T12:52
2024-12-13T12:52
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин работает в пятницу в Ново-Огарево."(Сегодня) день внутренних встреч и совещаний, одно из совещаний, собственно, будет с постоянными членами Совбеза. Он проведет ее в режиме видеоконференции, какие-то первые слова мы традиционно вам дадим", - сказал Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков заявил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза