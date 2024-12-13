https://ria.ru/20241213/putin-1989036155.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 13.12.2024

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:52

2024-12-13T12:52

2024-12-13T12:52

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, Путин работает в пятницу в Ново-Огарево."(Сегодня) день внутренних встреч и совещаний, одно из совещаний, собственно, будет с постоянными членами Совбеза. Он проведет ее в режиме видеоконференции, какие-то первые слова мы традиционно вам дадим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241210/nebenzya-1988293328.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков