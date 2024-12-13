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Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
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10:18 13.12.2024 (обновлено: 15:40 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/putin-1988994357.html
Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области
Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области - РИА Новости, 13.12.2024
Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области
Президент Владимир Путин помиловал четырех условно осужденных женщин из Курской области, сообщило УФСИН по региону на своем сайте. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:18
2024-12-13T15:40
россия
курская область
курск
владимир путин
общество
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КУРСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин помиловал четырех условно осужденных женщин из Курской области, сообщило УФСИН по региону на своем сайте.&quot;Осуждены они (помилованные женщины. — Прим. ред.) условно за преступления небольшой или средней тяжести&quot;, — отметили в ведомстве.У всех них есть несовершеннолетние дети, одна из помилованных — инвалид первой группы. При этом у всех женщин положительные характеристики, они полностью погасили причиненный преступлением ущерб.В УФСИН напомнили, что итоговое решение о помиловании осужденных принимает президент России. В управлении добавили, что при рассмотрении ходатайства учитываются характер и уровень общественной опасности преступления, поведение осужденного, срок уже отбытого наказания, возмещение ущерба, возраст, семейное положение, состояние здоровья и прочие факторы. Последнее помилование женщины в Курской области произошло в 2011 году.
https://ria.ru/20241002/voennye-1975967957.html
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россия, курская область, курск, владимир путин, общество
Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Общество
Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области

Путин помиловал четырех условно осужденных жительниц Курской области

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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КУРСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин помиловал четырех условно осужденных женщин из Курской области, сообщило УФСИН по региону на своем сайте.
«

"Осуждены они (помилованные женщины. — Прим. ред.) условно за преступления небольшой или средней тяжести", — отметили в ведомстве.

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У всех них есть несовершеннолетние дети, одна из помилованных — инвалид первой группы. При этом у всех женщин положительные характеристики, они полностью погасили причиненный преступлением ущерб.
В УФСИН напомнили, что итоговое решение о помиловании осужденных принимает президент России.
В управлении добавили, что при рассмотрении ходатайства учитываются характер и уровень общественной опасности преступления, поведение осужденного, срок уже отбытого наказания, возмещение ущерба, возраст, семейное положение, состояние здоровья и прочие факторы.
Последнее помилование женщины в Курской области произошло в 2011 году.
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