https://ria.ru/20241213/putin-1988994357.html

Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области

Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области - РИА Новости, 13.12.2024

Путин помиловал четырех осужденных жительниц Курской области

Президент Владимир Путин помиловал четырех условно осужденных женщин из Курской области, сообщило УФСИН по региону на своем сайте. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:18

2024-12-13T10:18

2024-12-13T15:40

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владимир путин

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КУРСК, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин помиловал четырех условно осужденных женщин из Курской области, сообщило УФСИН по региону на своем сайте."Осуждены они (помилованные женщины. — Прим. ред.) условно за преступления небольшой или средней тяжести", — отметили в ведомстве.У всех них есть несовершеннолетние дети, одна из помилованных — инвалид первой группы. При этом у всех женщин положительные характеристики, они полностью погасили причиненный преступлением ущерб.В УФСИН напомнили, что итоговое решение о помиловании осужденных принимает президент России. В управлении добавили, что при рассмотрении ходатайства учитываются характер и уровень общественной опасности преступления, поведение осужденного, срок уже отбытого наказания, возмещение ущерба, возраст, семейное положение, состояние здоровья и прочие факторы. Последнее помилование женщины в Курской области произошло в 2011 году.

https://ria.ru/20241002/voennye-1975967957.html

https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988926172.html

россия

курская область

курск

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Варвара Скокшина

россия, курская область, курск, владимир путин, общество