https://ria.ru/20241213/pushilin-1989096850.html

Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР

Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР - РИА Новости, 13.12.2024

Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом постановил ликвидировать региональное министерство финансов. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:19

2024-12-13T16:19

2024-12-13T16:44

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

министерство финансов днр

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин своим указом постановил ликвидировать региональное министерство финансов. "В связи с принятием ДНР в Российскую Федерацию и образованием в составе РФ нового субъекта... постановляю: упразднить (ликвидировать) орган исполнительной власти - министерство финансов Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы ДНР. Согласно документу, правительству региона поручено создать ликвидационную комиссию, обеспечить проведение упразднения, а также установить срок завершения упразднения в течение шести месяцев со дня вступления указа в силу. Кроме того, глава ДНР подписал указы, постановляющие создание ряда новых региональных министерств: министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, министерства экономического развития, министерства имущественных и земельных отношений, министерства транспорта, министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи, министерства труда и социальной защиты и других.Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.

https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988113968.html

https://ria.ru/20241209/pushilin-1988117823.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, министерство финансов днр