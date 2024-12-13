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Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР - РИА Новости, 13.12.2024
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16:19 13.12.2024 (обновлено: 16:44 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/pushilin-1989096850.html
Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР
Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР - РИА Новости, 13.12.2024
Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин своим указом постановил ликвидировать региональное министерство финансов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:19
2024-12-13T16:44
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
министерство финансов днр
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин своим указом постановил ликвидировать региональное министерство финансов. "В связи с принятием ДНР в Российскую Федерацию и образованием в составе РФ нового субъекта... постановляю: упразднить (ликвидировать) орган исполнительной власти - министерство финансов Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы ДНР. Согласно документу, правительству региона поручено создать ликвидационную комиссию, обеспечить проведение упразднения, а также установить срок завершения упразднения в течение шести месяцев со дня вступления указа в силу. Кроме того, глава ДНР подписал указы, постановляющие создание ряда новых региональных министерств: министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, министерства экономического развития, министерства имущественных и земельных отношений, министерства транспорта, министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи, министерства труда и социальной защиты и других.Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.
https://ria.ru/20241209/kurakhovo-1988113968.html
https://ria.ru/20241209/pushilin-1988117823.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, министерство финансов днр
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Министерство финансов ДНР
Пушилин постановил ликвидировать министерство финансов ДНР

Глава ДНР Пушилин постановил ликвидировать региональное министерство финансов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин своим указом постановил ликвидировать региональное министерство финансов.
"В связи с принятием ДНР в Российскую Федерацию и образованием в составе РФ нового субъекта... постановляю: упразднить (ликвидировать) орган исполнительной власти - министерство финансов Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы ДНР.
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Согласно документу, правительству региона поручено создать ликвидационную комиссию, обеспечить проведение упразднения, а также установить срок завершения упразднения в течение шести месяцев со дня вступления указа в силу.
Кроме того, глава ДНР подписал указы, постановляющие создание ряда новых региональных министерств: министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, министерства экономического развития, министерства имущественных и земельных отношений, министерства транспорта, министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи, министерства труда и социальной защиты и других.
Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинМинистерство финансов ДНР
 
 
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