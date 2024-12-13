Рейтинг@Mail.ru
Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/pushilin-1989086559.html
Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин
Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.12.2024
Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин
Политические партии Украины, отказавшись в 2014 году представлять интересы жителей Донбасса, полностью дискредитировали себя, заявил глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:43
2024-12-13T15:43
в мире
донбасс
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_916dc242b05d17e7008d35155718889c.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Политические партии Украины, отказавшись в 2014 году представлять интересы жителей Донбасса, полностью дискредитировали себя, заявил глава ДНР Денис Пушилин, возглавляющий донецкое отделение партии "Единая Россия". "У нас так складывалась общественно-политическая жизнь, что после того, что мы определили свою судьбу, судьбу с Россией - а сделали это мы еще в 2014 году - у нас возникло в нашем обществе очень серьезное неприятие к политическим партиям. Они были дискредитированы на Украине", - сказал Пушилин на дискуссионной площадке "Первичное звено партии" в центральном исполкоме "Единой России". Он отметил, что партии дискредитировали себя настолько, что это вызвало их полное отторжение среди жителей Донбасса. "Партия, которая должна была бы защищать Донбасс, это было бы логично, это Партия регионов… Она нас предала. Потому что в 2014 году, когда мы взывали вступиться за наши интересы, мы взывали к тому, что Донбасс с государственным переворотом не согласен. Но кто-то за нас это должен был сказать с высоких трибун. Что произошло вместо этого? Просто местные элиты, которые все поголовно практически были "регионалами", как у нас называли Партию регионов, они просто собрали свои вещи и покинули", - сказал Пушилин, добавив, что после этого Донбасс остался наедине с проблемами, которые принес госпереворот в Киеве.
https://ria.ru/20241208/pushilin-1988049467.html
донбасс
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa43c2105969e1727d6b5d4ba1c0ee95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия
В мире, Донбасс, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Единая Россия
Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что украинские партии дискредитировали себя в 2014 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Политические партии Украины, отказавшись в 2014 году представлять интересы жителей Донбасса, полностью дискредитировали себя, заявил глава ДНР Денис Пушилин, возглавляющий донецкое отделение партии "Единая Россия".
"У нас так складывалась общественно-политическая жизнь, что после того, что мы определили свою судьбу, судьбу с Россией - а сделали это мы еще в 2014 году - у нас возникло в нашем обществе очень серьезное неприятие к политическим партиям. Они были дискредитированы на Украине", - сказал Пушилин на дискуссионной площадке "Первичное звено партии" в центральном исполкоме "Единой России".
Он отметил, что партии дискредитировали себя настолько, что это вызвало их полное отторжение среди жителей Донбасса.
"Партия, которая должна была бы защищать Донбасс, это было бы логично, это Партия регионов… Она нас предала. Потому что в 2014 году, когда мы взывали вступиться за наши интересы, мы взывали к тому, что Донбасс с государственным переворотом не согласен. Но кто-то за нас это должен был сказать с высоких трибун. Что произошло вместо этого? Просто местные элиты, которые все поголовно практически были "регионалами", как у нас называли Партию регионов, они просто собрали свои вещи и покинули", - сказал Пушилин, добавив, что после этого Донбасс остался наедине с проблемами, которые принес госпереворот в Киеве.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Пушилин рассказал о продвижении российских войск на трех направлениях
8 декабря, 21:19
 
В миреДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала