https://ria.ru/20241213/pushilin-1989086559.html

Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин

Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.12.2024

Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин

Политические партии Украины, отказавшись в 2014 году представлять интересы жителей Донбасса, полностью дискредитировали себя, заявил глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:43

2024-12-13T15:43

2024-12-13T15:43

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донбасс

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донецкая народная республика

денис пушилин

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Политические партии Украины, отказавшись в 2014 году представлять интересы жителей Донбасса, полностью дискредитировали себя, заявил глава ДНР Денис Пушилин, возглавляющий донецкое отделение партии "Единая Россия". "У нас так складывалась общественно-политическая жизнь, что после того, что мы определили свою судьбу, судьбу с Россией - а сделали это мы еще в 2014 году - у нас возникло в нашем обществе очень серьезное неприятие к политическим партиям. Они были дискредитированы на Украине", - сказал Пушилин на дискуссионной площадке "Первичное звено партии" в центральном исполкоме "Единой России". Он отметил, что партии дискредитировали себя настолько, что это вызвало их полное отторжение среди жителей Донбасса. "Партия, которая должна была бы защищать Донбасс, это было бы логично, это Партия регионов… Она нас предала. Потому что в 2014 году, когда мы взывали вступиться за наши интересы, мы взывали к тому, что Донбасс с государственным переворотом не согласен. Но кто-то за нас это должен был сказать с высоких трибун. Что произошло вместо этого? Просто местные элиты, которые все поголовно практически были "регионалами", как у нас называли Партию регионов, они просто собрали свои вещи и покинули", - сказал Пушилин, добавив, что после этого Донбасс остался наедине с проблемами, которые принес госпереворот в Киеве.

https://ria.ru/20241208/pushilin-1988049467.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия