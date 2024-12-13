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В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу - РИА Новости, 13.12.2024
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03:01 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/primore-1988941232.html
В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу
В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу - РИА Новости, 13.12.2024
В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу
Следователи в Приморье задержали троих строителей после падения рулона с утеплителем с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:01
2024-12-13T03:01
происшествия
владивосток
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали троих строителей после падения рулона с утеплителем с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю. Во вторник прокуратура Приморья сообщала о проведении проверки по факту получения 16-летней школьницей во Владивостоке тяжелых травм после падения на нее рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома. "СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ во время проведения капитального ремонта многоквартирного дома по улице Фонтанная во Владивостоке, во время которого пострадала несовершеннолетняя (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан прораб ООО "Зодчий", представитель организации субподрядчика – ответственный за объект и крановщик", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате инцидента девочка получила переломы конечностей и другие травмы. "В настоящее время следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении фигурантов меры пресечения, соответствующее ходатайство направлено в суд", - отметили в управлении.
https://ria.ru/20241208/krasnodar-1988044131.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу

СК возбудил дело после падения рулона с утеплителем на школьницу во Владивостоке

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПолиция во Владивостоке
Полиция во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Полиция во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали троих строителей после падения рулона с утеплителем с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Во вторник прокуратура Приморья сообщала о проведении проверки по факту получения 16-летней школьницей во Владивостоке тяжелых травм после падения на нее рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома.
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"СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ во время проведения капитального ремонта многоквартирного дома по улице Фонтанная во Владивостоке, во время которого пострадала несовершеннолетняя (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан прораб ООО "Зодчий", представитель организации субподрядчика – ответственный за объект и крановщик", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате инцидента девочка получила переломы конечностей и другие травмы.
"В настоящее время следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении фигурантов меры пресечения, соответствующее ходатайство направлено в суд", - отметили в управлении.
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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