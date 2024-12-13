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В Ивано-Франковской области повредили объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2024
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11:47 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/prikarpate-1989010154.html
В Ивано-Франковской области повредили объекты критической инфраструктуры
В Ивано-Франковской области повредили объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2024
В Ивано-Франковской области повредили объекты критической инфраструктуры
Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук утверждает, что ряд объектов критической инфраструктуры поражен во время самой... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:47
2024-12-13T11:47
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук утверждает, что ряд объектов критической инфраструктуры поражен во время самой массированной атаки региона за весь период конфликта. "Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры. Есть попадания", - написала Онищук в своем Telegram-канале. Она добавила, что на местах поражений работают соответствующие службы для преодоления последствий атаки. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги также сообщил о повреждении объектов энергосистемы. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, россия, украина, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области повредили объекты критической инфраструктуры

Онищук заявила о самой массированной атаке в Прикарпатье за время конфликта

© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Вид на Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук утверждает, что ряд объектов критической инфраструктуры поражен во время самой массированной атаки региона за весь период конфликта.
"Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры. Есть попадания", - написала Онищук в своем Telegram-канале.
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Она добавила, что на местах поражений работают соответствующие службы для преодоления последствий атаки.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги также сообщил о повреждении объектов энергосистемы.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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