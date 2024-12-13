https://ria.ru/20241213/prazdnik-1988830007.html

13 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 13 декабря в России и в мире по календарю

13 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

13 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День медведя, Фестиваль Эскаляд, православные чтут апостола Андрея Первозванного,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T06:00

2024-12-13T06:00

2024-12-13T06:00

религиозные праздники

праздник

общество

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. 13 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День медведя, Фестиваль Эскаляд, православные чтут апостола Андрея Первозванного, а католики - Святую Люцию. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня отмечают День медведя, православная церковь чтит апостола Андрея Первозванного, а по народным приметам 13 декабря нужно слушать воду и гадать на суженого.Профессиональный праздник13 декабря во многих регионах России отмечается День медведя. Считается, что именно в этот день все косолапые окончательно устраиваются на зимнюю спячку и уже не появляются до весны. Медведь - издревле почитается русскими и является символом России. А вот профессиональных праздников 13 декабря нет.Церковный праздник сегодняПравославные в этот день почитают:Ап. Андре́я Первозванного (ок. 62)Свт. Фруме́нтия, архиепископа Индийского (Эфиопского)(ок. 380)Сщмч. Иоа́нна Честнова, пресвитера (1937)Народный праздникАндрей Зимний. Назван день в честь Андрея Первозванного одного из двенадцати апостолов - ближайших учеников Иисуса Христа.На Руси 13 декабря особенно внимательно прислушивались к воде: в колодцах, реках и озерах. Если она была спокойна - зима будет теплой и тихой, слышно гудение - ждать сильных морозов и метелей. Девушки гадали на женихов, молились Андрею о счастливой семейной жизни. За ужином отламывали кусочек от хлеба и прятали под подушку, приговаривая: “Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать”. Также можно было сорвать ветку плодового дерева и поставить дома в воду: если на Рождество она выпустит листочки - быть свадьбе в этом году.Какой сегодня праздник в миреКатолики мира отмечают День святой Люции: мученицы времен Диоклетиана. Она считается покровительницей света и целительницей глазных болезней.Фестиваль Эскаляд проходит 13 декабря в Швеции. Красочный праздник связан с историческим событием: победой горожан над войском герцога Савойского. В декабре 1602 года герцог решил захватить независимую и богатую Женеву, но жители отбили атаку, кстати, город сохранял независимость вплоть до 1815 года, пока не присоединился к Швейцарской Конфедерации.Памятные даты в истории1642 - голландский мореплаватель Абель Тасман обнаружил Новую Зеландию.1939 - прошло первое крупное морское сражение Второй мировой войны - Бой у Ла-Платы.1967 - в США состоялся успешный запуск космического аппарата “Пионер-8”.1996 - Кофи Аннан избран генеральным секретарём ООН.2003 - арестован Саддам Хусейн.Именины13 декабря день ангела отмечают: Андрей и Иван.

https://ria.ru/20241211/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241210/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241205/pervozvannyy-1828521528.html

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религиозные праздники, праздник, общество, россия