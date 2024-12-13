Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 декабря в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/prazdnik-1988830007.html
13 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 декабря в России и в мире по календарю
13 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
13 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День медведя, Фестиваль Эскаляд, православные чтут апостола Андрея Первозванного,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:00
2024-12-13T06:00
религиозные праздники
праздник
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988834930_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_83d5021dbd93e3de17279c86c9c5fc47.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. 13 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День медведя, Фестиваль Эскаляд, православные чтут апостола Андрея Первозванного, а католики - Святую Люцию. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня отмечают День медведя, православная церковь чтит апостола Андрея Первозванного, а по народным приметам 13 декабря нужно слушать воду и гадать на суженого.Профессиональный праздник13 декабря во многих регионах России отмечается День медведя. Считается, что именно в этот день все косолапые окончательно устраиваются на зимнюю спячку и уже не появляются до весны. Медведь - издревле почитается русскими и является символом России. А вот профессиональных праздников 13 декабря нет.Церковный праздник сегодняПравославные в этот день почитают:Ап. Андре́я Первозванного (ок. 62)Свт. Фруме́нтия, архиепископа Индийского (Эфиопского)(ок. 380)Сщмч. Иоа́нна Честнова, пресвитера (1937)Народный праздникАндрей Зимний. Назван день в честь Андрея Первозванного одного из двенадцати апостолов - ближайших учеников Иисуса Христа.На Руси 13 декабря особенно внимательно прислушивались к воде: в колодцах, реках и озерах. Если она была спокойна - зима будет теплой и тихой, слышно гудение - ждать сильных морозов и метелей. Девушки гадали на женихов, молились Андрею о счастливой семейной жизни. За ужином отламывали кусочек от хлеба и прятали под подушку, приговаривая: “Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать”. Также можно было сорвать ветку плодового дерева и поставить дома в воду: если на Рождество она выпустит листочки - быть свадьбе в этом году.Какой сегодня праздник в миреКатолики мира отмечают День святой Люции: мученицы времен Диоклетиана. Она считается покровительницей света и целительницей глазных болезней.Фестиваль Эскаляд проходит 13 декабря в Швеции. Красочный праздник связан с историческим событием: победой горожан над войском герцога Савойского. В декабре 1602 года герцог решил захватить независимую и богатую Женеву, но жители отбили атаку, кстати, город сохранял независимость вплоть до 1815 года, пока не присоединился к Швейцарской Конфедерации.Памятные даты в истории1642 - голландский мореплаватель Абель Тасман обнаружил Новую Зеландию.1939 - прошло первое крупное морское сражение Второй мировой войны - Бой у Ла-Платы.1967 - в США состоялся успешный запуск космического аппарата “Пионер-8”.1996 - Кофи Аннан избран генеральным секретарём ООН.2003 - арестован Саддам Хусейн.Именины13 декабря день ангела отмечают: Андрей и Иван.
https://ria.ru/20241211/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
https://ria.ru/20241210/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20241205/pervozvannyy-1828521528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988834930_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_a5f867d463cb7599e00a660ff9ef7ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники, праздник, общество, россия
Религиозные праздники, Праздник, Общество, Россия

13 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Iryna MelnykКакой сегодня праздник: что отмечают 13 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Getty Images / Iryna Melnyk
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 декабря в России и в мире по календарю
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. 13 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День медведя, Фестиваль Эскаляд, православные чтут апостола Андрея Первозванного, а католики - Святую Люцию. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА Новости
Календарь декабрь 2024 — январь 2025
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
11 декабря, 12:14

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня отмечают День медведя, православная церковь чтит апостола Андрея Первозванного, а по народным приметам 13 декабря нужно слушать воду и гадать на суженого.

Профессиональный праздник

13 декабря во многих регионах России отмечается День медведя. Считается, что именно в этот день все косолапые окончательно устраиваются на зимнюю спячку и уже не появляются до весны. Медведь - издревле почитается русскими и является символом России. А вот профессиональных праздников 13 декабря нет.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Бурый медведь

Церковный праздник сегодня

Православные в этот день почитают:
Ап. Андре́я Первозванного (ок. 62)
Свт. Фруме́нтия, архиепископа Индийского (Эфиопского)(ок. 380)
Сщмч. Иоа́нна Честнова, пресвитера (1937)
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
10 декабря, 12:54

Народный праздник

Андрей Зимний. Назван день в честь Андрея Первозванного одного из двенадцати апостолов - ближайших учеников Иисуса Христа.
На Руси 13 декабря особенно внимательно прислушивались к воде: в колодцах, реках и озерах. Если она была спокойна - зима будет теплой и тихой, слышно гудение - ждать сильных морозов и метелей. Девушки гадали на женихов, молились Андрею о счастливой семейной жизни. За ужином отламывали кусочек от хлеба и прятали под подушку, приговаривая: “Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать”. Также можно было сорвать ветку плодового дерева и поставить дома в воду: если на Рождество она выпустит листочки - быть свадьбе в этом году.

Какой сегодня праздник в мире

Католики мира отмечают День святой Люции: мученицы времен Диоклетиана. Она считается покровительницей света и целительницей глазных болезней.
Фестиваль Эскаляд проходит 13 декабря в Швеции. Красочный праздник связан с историческим событием: победой горожан над войском герцога Савойского. В декабре 1602 года герцог решил захватить независимую и богатую Женеву, но жители отбили атаку, кстати, город сохранял независимость вплоть до 1815 года, пока не присоединился к Швейцарской Конфедерации.

Памятные даты в истории

1642 - голландский мореплаватель Абель Тасман обнаружил Новую Зеландию.
1939 - прошло первое крупное морское сражение Второй мировой войны - Бой у Ла-Платы.
1967 - в США состоялся успешный запуск космического аппарата “Пионер-8”.
1996 - Кофи Аннан избран генеральным секретарём ООН.
2003 - арестован Саддам Хусейн.

Именины

13 декабря день ангела отмечают: Андрей и Иван.
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
День памяти Андрея Первозванного: дата в 2024 году, история праздника
5 декабря, 17:58
 
Религиозные праздникиПраздникОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала