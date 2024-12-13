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После пожара в Витебске к медикам обратились 15 человек - РИА Новости, 13.12.2024
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23:21 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/pozhar-1989162243.html
После пожара в Витебске к медикам обратились 15 человек
После пожара в Витебске к медикам обратились 15 человек - РИА Новости, 13.12.2024
После пожара в Витебске к медикам обратились 15 человек
После пожара в ТЦ "Беларусь" в Витебске к медикам обратились 15 человек, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:21
2024-12-13T23:21
в мире
здоровье - общество
витебск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. После пожара в ТЦ "Беларусь" в Витебске к медикам обратились 15 человек, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий. "В лечебные учреждения города Витебска после пожара, произошедшего в ТЦ "Беларусь", обратились 15 человек. Девять из них доставлены машинами скорой медицинской помощи. Госпитализировано 12", - приводит его слова агентство Белта. Вишневецкий добавил, что трое пациентов проходят лечение амбулаторно. По его словам, на данный момент в тяжелом состоянии двое пациентов, которые находятся в реанимации Витебской областной клинической больницы. Медицинские работники проводят все лечебные и диагностические мероприятия, чтобы скорее стабилизировать состояние пострадавших, подчеркнул Вишневецкий. Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек во время пожара в торговом центре в Витебске, еще 215 человек эвакуированы. По данным Минздрава, в медучреждениях Витебска отказывалась помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь, причем трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадали два работника МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает. К настоящему времени пожар ликвидирован. Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20241017/pozhar-1978456760.html
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в мире, здоровье - общество, витебск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия
В мире, Здоровье - Общество, Витебск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белоруссия
После пожара в Витебске к медикам обратились 15 человек

После пожара в ТЦ "Беларусь" в Витебске к медикам обратились 15 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. После пожара в ТЦ "Беларусь" в Витебске к медикам обратились 15 человек, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.
«
"В лечебные учреждения города Витебска после пожара, произошедшего в ТЦ "Беларусь", обратились 15 человек. Девять из них доставлены машинами скорой медицинской помощи. Госпитализировано 12", - приводит его слова агентство Белта.
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Вишневецкий добавил, что трое пациентов проходят лечение амбулаторно.
По его словам, на данный момент в тяжелом состоянии двое пациентов, которые находятся в реанимации Витебской областной клинической больницы. Медицинские работники проводят все лечебные и диагностические мероприятия, чтобы скорее стабилизировать состояние пострадавших, подчеркнул Вишневецкий.
Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ "Беларусь" на улице генерала Белобородова в Витебске. По прибытии подразделений обнаружено задымление на первом этаже центра. В МЧС сообщали, что спасены 10 человек во время пожара в торговом центре в Витебске, еще 215 человек эвакуированы.
По данным Минздрава, в медучреждениях Витебска отказывалась помощь 10 пострадавшим в результате возгорания в ТЦ "Беларусь, причем трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадали два работника МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
К настоящему времени пожар ликвидирован.
Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействована 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На месте работает оперативно-следственная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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