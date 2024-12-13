Рейтинг@Mail.ru
"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html
"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему
"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему - РИА Новости, 13.12.2024
"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему
Освобождение Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из крупнейших потерь для Украины за последнее время, передает агентство... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:40
2024-12-13T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Освобождение Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из крупнейших потерь для Украины за последнее время, передает агентство Reuters."Падение Покровска, важного логистического центар ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта", — сообщает агентство.Как отмечает Reuters, город важен своей шахтой, которая является единственным поставщиком коксующегося угля для некогда мощной сталелитейной промышленности Украины.Как ранее отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241213/pomosch-1989078664.html
https://ria.ru/20241213/mask-1989035817.html
украина
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему

Reuters: потеря Красноармейска станет одной из крупнейших для Украины

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Освобождение Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из крупнейших потерь для Украины за последнее время, передает агентство Reuters.
"Падение Покровска, важного логистического центар ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта", — сообщает агентство.
Украинские рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран
Вчера, 15:11
Как отмечает Reuters, город важен своей шахтой, которая является единственным поставщиком коксующегося угля для некогда мощной сталелитейной промышленности Украины.
Как ранее отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Вчера, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала