https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html

"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему

"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему - РИА Новости, 13.12.2024

"Крупнейшая из потерь". На Западе заявили, что Украина готовится к худшему

Освобождение Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из крупнейших потерь для Украины за последнее время, передает агентство... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:40

2024-12-13T15:40

2024-12-13T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Освобождение Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из крупнейших потерь для Украины за последнее время, передает агентство Reuters."Падение Покровска, важного логистического центар ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта", — сообщает агентство.Как отмечает Reuters, город важен своей шахтой, которая является единственным поставщиком коксующегося угля для некогда мощной сталелитейной промышленности Украины.Как ранее отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241213/pomosch-1989078664.html

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украина

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, украина, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины