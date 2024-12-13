https://ria.ru/20241213/post-1989156758.html

Глава Старого Оскола покинет пост

Глава Старого Оскола покинет пост - РИА Новости, 13.12.2024

Глава Старого Оскола покинет пост

Глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост из-за перехода на другую работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:06

2024-12-13T22:06

2024-12-13T22:18

политика

старооскольский городской округ

белгородская область

андрей чесноков

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост из-за перехода на другую работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Чесноков А. В. покидает пост главы Старооскольского городского округа по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы", — написал Гладков в Telegram-канале. С декабря 2018 года Андрей Чесноков занимал должность главы администрации Яковлевского городского округа, а с декабря 2021-го стал заместителем главы администрации Старооскольского городского округа и временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. В 2022 году Чесноков официально вступил в должность главы администрации Старооскольского городского округа, сменив Александра Сергиенко, осужденного за взятки.

https://ria.ru/20241205/smirnov-1987618819.html

старооскольский городской округ

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политика, старооскольский городской округ, белгородская область, андрей чесноков, вячеслав гладков, россия