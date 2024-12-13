https://ria.ru/20241213/post-1989156758.html
Глава Старого Оскола покинет пост
Глава Старого Оскола покинет пост - РИА Новости, 13.12.2024
Глава Старого Оскола покинет пост
Глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост из-за перехода на другую работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:06
2024-12-13T22:06
2024-12-13T22:18
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БЕЛГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост из-за перехода на другую работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Чесноков А. В. покидает пост главы Старооскольского городского округа по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы", — написал Гладков в Telegram-канале. С декабря 2018 года Андрей Чесноков занимал должность главы администрации Яковлевского городского округа, а с декабря 2021-го стал заместителем главы администрации Старооскольского городского округа и временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. В 2022 году Чесноков официально вступил в должность главы администрации Старооскольского городского округа, сменив Александра Сергиенко, осужденного за взятки.
https://ria.ru/20241205/smirnov-1987618819.html
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политика, старооскольский городской округ, белгородская область, андрей чесноков, вячеслав гладков, россия
Политика, Старооскольский городской округ, Белгородская область, Андрей Чесноков, Вячеслав Гладков, Россия
Глава Старого Оскола покинет пост
Глава Старого Оскола Чесноков покинет пост из-за перехода на другую работу