Посол в Вене прокомментировал разрыв контрактов OMV с "Газпромом"
Посол Любинский заявил, что на обострение пошла именно австрийская сторона
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, комментируя разрыв контрактов OMV с "Газпромом", заявил, что на обострение пошла австрийская сторона.
"На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой "кабале" все последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене, которая одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство "исторической ошибкой" и без оглядки на негативные последствия для своей же индустрии и для собственного населения сделало самоцелью отказ от него", - говорится в заявлении посла.
Он добавил, что тем самым Австрия разрушила одну из солидных несущих опор двусторонних отношений.
"Ответственность за принятое решение, продиктованное политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене. И без последствий это не останется. Ей же и нести ответ за этот выбор перед собственным избирателем и бизнесом. Россия без поставок газа Альпийской Республике, понятное дело, проживет", - заключил российский дипломат.
OMV ранее сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.