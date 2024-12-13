https://ria.ru/20241213/posol-1989009122.html
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после - РИА Новости, 13.12.2024
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X посла Украины в Бразилии... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:40
2024-12-13T11:40
2024-12-13T16:35
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X посла Украины в Бразилии Андрея Мельника."Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек", — написала депутат, комментируя критику украинского политика в адрес ее партии.Дагделен также добавила, что большинство украинцев разделяют позицию "Союза Сары Вагенкнехт" по прекращению огня и мирным переговорам.Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html
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в мире, германия, украина, бразилия, андрей мельник, севим дагделен, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Украина, Бразилия, Андрей Мельник, Севим Дагделен, Сара Вагенкнехт
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
Депутат бундестага назвала экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов