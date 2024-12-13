Рейтинг@Mail.ru
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 13.12.2024 (обновлено: 16:35 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/posol-1989009122.html
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после - РИА Новости, 13.12.2024
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X посла Украины в Бразилии... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:40
2024-12-13T16:35
в мире
германия
украина
бразилия
андрей мельник
севим дагделен
сара вагенкнехт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X посла Украины в Бразилии Андрея Мельника."Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек", — написала депутат, комментируя критику украинского политика в адрес ее партии.Дагделен также добавила, что большинство украинцев разделяют позицию "Союза Сары Вагенкнехт" по прекращению огня и мирным переговорам.Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html
https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html
германия
украина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, бразилия, андрей мельник, севим дагделен, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Украина, Бразилия, Андрей Мельник, Севим Дагделен, Сара Вагенкнехт
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после

Депутат бундестага назвала экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X посла Украины в Бразилии Андрея Мельника.
«
"Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек", — написала депутат, комментируя критику украинского политика в адрес ее партии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине
Вчера, 11:16
Дагделен также добавила, что большинство украинцев разделяют позицию "Союза Сары Вагенкнехт" по прекращению огня и мирным переговорам.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Вчера, 09:26
 
В миреГерманияУкраинаБразилияАндрей МельникСевим ДагделенСара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала