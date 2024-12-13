https://ria.ru/20241213/pomosch-1989078664.html

Украина запросила аварийную помощь у европейских стран

Украина запросила аварийную помощь у европейских стран - РИА Новости, 13.12.2024

Украина запросила аварийную помощь у европейских стран

Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:11

2024-12-13T15:11

2024-12-13T15:54

в мире

украина

польша

румыния

вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.По данным компании, импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии."Общий объем составит 13 447 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.Как сообщается в публикации, во всех регионах вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989068768.html

https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html

украина

польша

румыния

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в мире, украина, польша, румыния, вооруженные силы рф, укрэнерго