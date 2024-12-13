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Украина запросила аварийную помощь у европейских стран - РИА Новости, 13.12.2024
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15:11 13.12.2024 (обновлено: 15:54 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/pomosch-1989078664.html
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран - РИА Новости, 13.12.2024
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран
Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:11
2024-12-13T15:54
в мире
украина
польша
румыния
вооруженные силы рф
укрэнерго
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.По данным компании, импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии."Общий объем составит 13 447 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.Как сообщается в публикации, во всех регионах вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989068768.html
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в мире, украина, польша, румыния, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Украина, Польша, Румыния, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран

Украина попросила помощи с поставкой электроэнергии у пяти стран

© AFP 2024 / Oleksandr GimanovУкраинские рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи
Украинские рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AFP 2024 / Oleksandr Gimanov
Украинские рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.
По данным компании, импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла
Вчера, 14:42
"Общий объем составит 13 447 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.
Как сообщается в публикации, во всех регионах вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 12:34
 
В миреУкраинаПольшаРумынияВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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