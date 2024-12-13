https://ria.ru/20241213/pomosch-1989078664.html
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран - РИА Новости, 13.12.2024
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран
Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:11
2024-12-13T15:11
2024-12-13T15:54
в мире
украина
польша
румыния
вооруженные силы рф
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881270_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_035709742852739f63a5a774512eac67.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина после массированного удара российских военных по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран, сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.По данным компании, импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии."Общий объем составит 13 447 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 МВт", — говорится в сообщении.Как сообщается в публикации, во всех регионах вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989068768.html
https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html
украина
польша
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881270_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2ec95188026619418f7b7bd40598ed92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, румыния, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Украина, Польша, Румыния, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
Украина запросила аварийную помощь у европейских стран
Украина попросила помощи с поставкой электроэнергии у пяти стран