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В Польше объяснили, почему не готовы отправлять войска на Украину - РИА Новости, 13.12.2024
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18:32 13.12.2024 (обновлено: 23:06 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html
В Польше объяснили, почему не готовы отправлять войска на Украину
В Польше объяснили, почему не готовы отправлять войска на Украину - РИА Новости, 13.12.2024
В Польше объяснили, почему не готовы отправлять войска на Украину
Польша, отказавшаяся отправлять войска на Украину даже после прекращения огня, не отвергла окончательно участие в возможной "миротворческой" миссии, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:32
2024-12-13T23:06
в мире
украина
польша
эммануэль макрон
брюссель
радослав сикорский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дональд туск
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Польша, отказавшаяся отправлять войска на Украину даже после прекращения огня, не отвергла окончательно участие в возможной "миротворческой" миссии, сообщает корреспондент польской радиостанции RMF FM из Брюсселя."В Брюсселе преобладает мнение, что Польша не станет отправлять свои войска на Украину в рамках миротворческих сил, которым будет поручено играть роль буфера между Россией и Украиной. Но это не значит, что Варшава вообще не будет участвовать в этом мероприятии", — утверждает он.По его словам, на это есть две причины. Первая – исторического характера. Часть нынешней Украины в прошлом принадлежала Польше, поэтому присутствие польских войск "могло бы вызвать негативную реакцию". Вторая причина в том, что большая часть польской армии задействована в охране границы с Белоруссией.Поэтому Польша скорее могла бы стать логистическим хабом — комплексом из множества складов — для "миротворческих" сил, говорится в материале.В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера сообщил, что польская армия не подготовлена для выполнения миссий на Украине. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину. По его словам, Польша поддерживает всю логистическую операцию по помощи Украине.В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что западные страны планируют разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Как отметили в СВР, это станет фактической оккупацией страны.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241213/polsha-1989049851.html
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в мире, украина, польша, эммануэль макрон, брюссель, радослав сикорский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дональд туск
В мире, Украина, Польша, Эммануэль Макрон, Брюссель, Радослав Сикорский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дональд Туск
В Польше объяснили, почему не готовы отправлять войска на Украину

RMF FM: Польшу пугают последствия отправки войск на Украину

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной в 2021 году. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Польша, отказавшаяся отправлять войска на Украину даже после прекращения огня, не отвергла окончательно участие в возможной "миротворческой" миссии, сообщает корреспондент польской радиостанции RMF FM из Брюсселя.
Брюсселе преобладает мнение, что Польша не станет отправлять свои войска на Украину в рамках миротворческих сил, которым будет поручено играть роль буфера между Россией и Украиной. Но это не значит, что Варшава вообще не будет участвовать в этом мероприятии", — утверждает он.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине
Вчера, 13:56
По его словам, на это есть две причины. Первая – исторического характера. Часть нынешней Украины в прошлом принадлежала Польше, поэтому присутствие польских войск "могло бы вызвать негативную реакцию". Вторая причина в том, что большая часть польской армии задействована в охране границы с Белоруссией.
Поэтому Польша скорее могла бы стать логистическим хабом — комплексом из множества складов — для "миротворческих" сил, говорится в материале.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера сообщил, что польская армия не подготовлена для выполнения миссий на Украине. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша даже не рассматривает вариант направления своих войск на Украину. По его словам, Польша поддерживает всю логистическую операцию по помощи Украине.
В конце ноября пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что западные страны планируют разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Как отметили в СВР, это станет фактической оккупацией страны.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД
12 декабря, 16:14
 
В миреУкраинаПольшаЭммануэль МакронБрюссельРадослав СикорскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дональд Туск
 
 
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