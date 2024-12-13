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В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
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13:56 13.12.2024 (обновлено: 14:06 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/polsha-1989049851.html
В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине
В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине
Польская армия не подготовлена для выполнения миссий на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:56
2024-12-13T14:06
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польская армия не подготовлена для выполнения миссий на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио. В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. "То, что у нас более 200 тысяч солдат разной формы действительной военной службы, то, что у нас очередные поставки вооружения, это только начало подготовки Вооруженных сил к выполнению задач в рамках региональных планов, в рамках союзнических планов. Эта боевая готовность будет выстраиваться в ближайшие годы. Но одно дело – это подготовка к региональной оборонительной операции, то есть к национальной оборонительной операции на нашей территории, и совершенно другое – подготовка к экспедиционной операции", - сказал Сивера. Он добавил, что для подобных миссий лучше подготовлены армии западных стран. "Экспедиционная миссия, миротворческая миссия – это совершенно иной характер действий, и для таких действий, несомненно, наши западные партнеры имеют соответственно подготовленные войска, соответствующее обеспечение, геополитическую позицию значительно проще для проведения такой миссии", - сказал глава BBN. В Москве заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20241213/polsha-1989032929.html
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украина, франция, польша, эммануэль макрон, дональд туск, радослав сикорский, нато
Украина, Франция, Польша, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Радослав Сикорский, НАТО
В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине

В Польше объяснили отказ отправлять солдат на Украину неподготовленностью войск

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польская армия не подготовлена для выполнения миссий на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России
Вчера, 12:41
"То, что у нас более 200 тысяч солдат разной формы действительной военной службы, то, что у нас очередные поставки вооружения, это только начало подготовки Вооруженных сил к выполнению задач в рамках региональных планов, в рамках союзнических планов. Эта боевая готовность будет выстраиваться в ближайшие годы. Но одно дело – это подготовка к региональной оборонительной операции, то есть к национальной оборонительной операции на нашей территории, и совершенно другое – подготовка к экспедиционной операции", - сказал Сивера.
Он добавил, что для подобных миссий лучше подготовлены армии западных стран. "Экспедиционная миссия, миротворческая миссия – это совершенно иной характер действий, и для таких действий, несомненно, наши западные партнеры имеют соответственно подготовленные войска, соответствующее обеспечение, геополитическую позицию значительно проще для проведения такой миссии", - сказал глава BBN.
В Москве заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 23:37
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД
12 декабря, 16:14
 
УкраинаФранцияПольшаЭммануэль МакронДональд ТускРадослав СикорскийНАТО
 
 
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