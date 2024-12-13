В Польше заявили, что армия не подготовлена для миссий на Украине
В Польше объяснили отказ отправлять солдат на Украину неподготовленностью войск
Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польская армия не подготовлена для выполнения миссий на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
"То, что у нас более 200 тысяч солдат разной формы действительной военной службы, то, что у нас очередные поставки вооружения, это только начало подготовки Вооруженных сил к выполнению задач в рамках региональных планов, в рамках союзнических планов. Эта боевая готовность будет выстраиваться в ближайшие годы. Но одно дело – это подготовка к региональной оборонительной операции, то есть к национальной оборонительной операции на нашей территории, и совершенно другое – подготовка к экспедиционной операции", - сказал Сивера.
Он добавил, что для подобных миссий лучше подготовлены армии западных стран. "Экспедиционная миссия, миротворческая миссия – это совершенно иной характер действий, и для таких действий, несомненно, наши западные партнеры имеют соответственно подготовленные войска, соответствующее обеспечение, геополитическую позицию значительно проще для проведения такой миссии", - сказал глава BBN.
В Москве заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
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После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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