Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности России
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
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"В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены", - говорится в сообщении. "Запущенные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании.
"Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 21 ноября.
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