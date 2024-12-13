https://ria.ru/20241213/polsha-1989032929.html

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России - РИА Новости, 13.12.2024

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:41

2024-12-13T12:41

2024-12-13T12:41

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены", - говорится в сообщении. "Запущенные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании. "Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 21 ноября.

https://ria.ru/20241212/drony-1988798891.html

https://ria.ru/20241212/polsha-1988930372.html

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