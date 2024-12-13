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Польша подняла авиацию якобы из-за активности России - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 13.12.2024 (обновлено: 11:49 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/polsha-1988961133.html
Польша подняла авиацию якобы из-за активности России
Польша подняла авиацию якобы из-за активности России - РИА Новости, 13.12.2024
Польша подняла авиацию якобы из-за активности России
Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:36
2024-12-13T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
польша
россия
украина
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация. Как говорится в сообщении, якобы из-за ударов РФ с "применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов" по объектам на Украине в воздушном пространстве Польши "начала действовать военная авиация". В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий ВС Польши "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности". Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на "обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241213/zapad-1988874935.html
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в мире, польша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Россия, Украина
Польша подняла авиацию якобы из-за активности России

Польша подняла авиацию на фоне воздушной тревоги на Украине

© AP Photo / Alik KepliczИстребители ВВС Польши
Истребители ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Истребители ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация.
Как говорится в сообщении, якобы из-за ударов РФ с "применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов" по объектам на Украине в воздушном пространстве Польши "начала действовать военная авиация".
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В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий ВС Польши "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности".
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на "обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.
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