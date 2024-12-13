https://ria.ru/20241213/polsha-1988961133.html

Польша подняла авиацию якобы из-за активности России

Польша подняла авиацию якобы из-за активности России - РИА Новости, 13.12.2024

Польша подняла авиацию якобы из-за активности России

Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:36

2024-12-13T09:36

2024-12-13T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация. Как говорится в сообщении, якобы из-за ударов РФ с "применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов" по объектам на Украине в воздушном пространстве Польши "начала действовать военная авиация". В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий ВС Польши "привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности". Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на "обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241213/zapad-1988874935.html

https://ria.ru/20241213/krym-1988959328.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, украина