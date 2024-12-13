https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989162069.html

Более 20 га земли передано для строительства объектов ЖКХ в Подмосковье

Более 20 га земли передано для строительства объектов ЖКХ в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2024

Более 20 га земли передано для строительства объектов ЖКХ в Подмосковье

Министерством имущественных отношений Подмосковья для строительства объектов ЖКХ в этом году согласовано предоставление 35 муниципальных земельных участков... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:18

2024-12-13T23:18

2024-12-13T23:18

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерством имущественных отношений Подмосковья для строительства объектов ЖКХ в этом году согласовано предоставление 35 муниципальных земельных участков общей площадью более 20 гектаров, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках государственной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами" будет построено 26 коммунальных объектов, в основном это блочно-модульные котельные. Например, под строительство котельной на 36 Мегаватт в Звездном городке предоставлен участок площадью 3465 квадратных метров. Котельная будет построена для нужд многоквартирных домов и муниципальных учреждений в 2026 году. В округе также приступили к масштабной замене сетей центрального отопления и горячего водоснабжения. В целях включения в госпрограмму для строительства центральных тепловых пунктов в городе Дедовск городского округа Истра передано девять земельных участков общей площадью 0,1 гектара, где планируется построить центральные тепловые пункты от котельных №1 и №2 с целью перехода с открытой системы теплоснабжения на закрытую, что позволит улучшить качество горячего водоснабжения для жителей, а также исключить перетопы в межсезонье. Приступить к строительству центрального теплового пункта планируют в 2025 году. Также в Домодедово возведут очистные сооружения поверхностных сточных вод, подводящие и сбросные коллекторы ливневой канализации. Под строительство коммунального объекта предоставлен участок площадью 0,15 гектара. Новые очистные сооружения решат вопрос очистки поверхностных вод для школы, расположенной в микрорайоне Барыбино. Ввести в эксплуатацию объект планируется в июле 2025 года.

звездный городок

дедовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, звездный городок, дедовск, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт)