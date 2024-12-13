Более 20 га земли передано для строительства объектов ЖКХ в Подмосковье
В Подмосковье под коммунальные объекты передали свыше 20 гектаров земли
Строительство многоэтажного жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министерством имущественных отношений Подмосковья для строительства объектов ЖКХ в этом году согласовано предоставление 35 муниципальных земельных участков общей площадью более 20 гектаров, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках государственной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами" будет построено 26 коммунальных объектов, в основном это блочно-модульные котельные.
Например, под строительство котельной на 36 Мегаватт в Звездном городке предоставлен участок площадью 3465 квадратных метров. Котельная будет построена для нужд многоквартирных домов и муниципальных учреждений в 2026 году. В округе также приступили к масштабной замене сетей центрального отопления и горячего водоснабжения.
В целях включения в госпрограмму для строительства центральных тепловых пунктов в городе Дедовск городского округа Истра передано девять земельных участков общей площадью 0,1 гектара, где планируется построить центральные тепловые пункты от котельных №1 и №2 с целью перехода с открытой системы теплоснабжения на закрытую, что позволит улучшить качество горячего водоснабжения для жителей, а также исключить перетопы в межсезонье. Приступить к строительству центрального теплового пункта планируют в 2025 году.
Также в Домодедово возведут очистные сооружения поверхностных сточных вод, подводящие и сбросные коллекторы ливневой канализации. Под строительство коммунального объекта предоставлен участок площадью 0,15 гектара. Новые очистные сооружения решат вопрос очистки поверхностных вод для школы, расположенной в микрорайоне Барыбино. Ввести в эксплуатацию объект планируется в июле 2025 года.