https://ria.ru/20241213/plennye-1989092576.html

Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 13.12.2024

Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны РФ сообщило, что за неделю в плен российским военным сдались 87 военнослужащих ВСУ. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:01

2024-12-13T16:01

2024-12-13T16:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что за неделю в плен российским военным сдались 87 военнослужащих ВСУ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность