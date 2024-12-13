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Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/plennye-1989092576.html
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 13.12.2024
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны РФ сообщило, что за неделю в плен российским военным сдались 87 военнослужащих ВСУ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:01
2024-12-13T16:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что за неделю в плен российским военным сдались 87 военнослужащих ВСУ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html
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Варвара Скокшина
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны: 87 украинских военных сдались в плен за неделю

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что за неделю в плен российским военным сдались 87 военнослужащих ВСУ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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