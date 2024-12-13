https://ria.ru/20241213/peskov-1989049535.html

Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле

Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.12.2024

Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле

Специальная военная операция продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:52

2024-12-13T13:52

2024-12-13T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_472:0:3161:1513_1920x0_80_0_0_84d06bf6c4efba509463ccdba8a607ce.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков заявил журналистам, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию и считает их необходимым, но добивается не перемирия, а мира. "Который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - уточнил Песков. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - добавил он.

https://ria.ru/20241212/putin-1988853563.html

россия

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в мире, россия, дмитрий песков