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Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/peskov-1989049535.html
Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле
Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.12.2024
Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле
Специальная военная операция продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:52
2024-12-13T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков заявил журналистам, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию и считает их необходимым, но добивается не перемирия, а мира. "Который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - уточнил Песков. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - добавил он.
https://ria.ru/20241212/putin-1988853563.html
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в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Цели СВО будут достигнуты, заявили в Кремле

Песков: спецоперация продолжается, ее цели будут достигнуты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил журналистам, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию и считает их необходимым, но добивается не перемирия, а мира.
"Который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - уточнил Песков.
"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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