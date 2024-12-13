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В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:16
2024-12-13T07:16
2024-12-13T07:24
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии."Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. <...> (Хотелось бы — Прим. ред.) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры", — заявила она.По мнению депутата, многие россияне и украинцы загадают прекращение огня в качестве своего новогоднего желания.В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан также предложил Путину идею о рождественском перемирии.Позднее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
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в мире, россия, украина, светлана журова, госдума рф, венгрия
В мире, Россия, Украина, Светлана Журова, Госдума РФ, Венгрия, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной
Депутат Журова поддержала идею Орбана о рождественском перемирии на Украине
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии.
"Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. <...> (Хотелось бы — Прим. ред.) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры", — заявила она.
По мнению депутата, многие россияне и украинцы загадают прекращение огня в качестве своего новогоднего желания.
В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан также предложил Путину идею о рождественском перемирии.
Позднее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский
отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.