https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html

В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной

В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.12.2024

В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:16

2024-12-13T07:16

2024-12-13T07:24

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии."Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. <...> (Хотелось бы — Прим. ред.) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры", — заявила она.По мнению депутата, многие россияне и украинцы загадают прекращение огня в качестве своего новогоднего желания.В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан также предложил Путину идею о рождественском перемирии.Позднее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.

https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html

https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html

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