Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 13.12.2024 (обновлено: 07:24 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:16
2024-12-13T07:24
в мире
россия
украина
светлана журова
госдума рф
венгрия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии."Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. &lt;...&gt; (Хотелось бы — Прим. ред.) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры", — заявила она.По мнению депутата, многие россияне и украинцы загадают прекращение огня в качестве своего новогоднего желания.В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан также предложил Путину идею о рождественском перемирии.Позднее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
https://ria.ru/20241213/devis-1988945778.html
https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, светлана журова, госдума рф, венгрия
В мире, Россия, Украина, Светлана Журова, Госдума РФ, Венгрия, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной

Депутат Журова поддержала идею Орбана о рождественском перемирии на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью "Ленте.ру" поддержала идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии.
"Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. <...> (Хотелось бы — Прим. ред.) перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры", — заявила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах
05:28
По мнению депутата, многие россияне и украинцы загадают прекращение огня в качестве своего новогоднего желания.
В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время беседы они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан также предложил Путину идею о рождественском перемирии.
Позднее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
Владимир Путин и Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Британии указали на важную деталь после звонка Орбана Путину
Вчера, 06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСветлана ЖуроваГосдума РФВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала