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NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
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21:35 13.12.2024 (обновлено: 22:05 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/peregovory-1989153354.html
NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
Советники избранного президента США Дональда Трампа провели переговоры с представителями действующей американской администрации и украинским руководством по... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:35
2024-12-13T22:05
украина
в мире
дональд трамп
сша
администрация президента белоруссии
россия
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа провели переговоры с представителями действующей американской администрации и украинским руководством по поиску путей завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.По их данным, команда будущего президента, включая кандидатов на ключевые посты в администрации, пока не представила Киеву никакого концептуального или конкретного плана.Сам Трамп в недавнем интервью журналу Time также не раскрыл никаких подробностей. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html
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украина, в мире, дональд трамп, сша, администрация президента белоруссии, россия
Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Администрация президента Белоруссии, Россия
NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

NBC: команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа провели переговоры с представителями действующей американской администрации и украинским руководством по поиску путей завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, команда будущего президента, включая кандидатов на ключевые посты в администрации, пока не представила Киеву никакого концептуального или конкретного плана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
12 декабря, 16:50
Сам Трамп в недавнем интервью журналу Time также не раскрыл никаких подробностей. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.
Избранный президент США вступит в должность 20 января.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
 
УкраинаВ миреДональд ТрампСШААдминистрация президента БелоруссииРоссия
 
 
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