https://ria.ru/20241213/peregovory-1989153354.html

NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 13.12.2024

NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

Советники избранного президента США Дональда Трампа провели переговоры с представителями действующей американской администрации и украинским руководством по... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:35

2024-12-13T21:35

2024-12-13T22:05

украина

в мире

дональд трамп

сша

администрация президента белоруссии

россия

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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Советники избранного президента США Дональда Трампа провели переговоры с представителями действующей американской администрации и украинским руководством по поиску путей завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.По их данным, команда будущего президента, включая кандидатов на ключевые посты в администрации, пока не представила Киеву никакого концептуального или конкретного плана.Сам Трамп в недавнем интервью журналу Time также не раскрыл никаких подробностей. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html

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украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, дональд трамп, сша, администрация президента белоруссии, россия