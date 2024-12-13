https://ria.ru/20241213/panfilova-1989098960.html

Мурманская область остается лидером по объему инвестиций в АЗРФ

Мурманская область остается лидером по объему инвестиций в АЗРФ - РИА Новости, 13.12.2024

Мурманская область остается лидером по объему инвестиций в АЗРФ

РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:26

2024-12-13T16:26

2024-12-13T16:26

мурманская область

интервью

экономика

мурманская область

россия

арктика

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За последние пять лет в развитие Мурманской области вложено порядка 1,2 триллиона рублей, при этом регион остается лидером по числу резидентов и объему инвестиций среди территорий Арктической зоны России. Как крупные инвестпроекты развиваются в условиях санкций и влияют на экономику Кольского Заполярья, как себя чувствует малый бизнес в непростых условиях, в интервью РИА Новости рассказала вице-губернатор, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова:- Светлана Анатольевна, Мурманская область удерживает лидерство по количеству резидентов Арктической зоны РФ и по объему привлеченных инвестиций. За счет чего удается сохранять такие показатели?- Если говорить в целом, за последние пять лет в развитие Мурманской области инвестировано порядка 1,2 триллиона рублей. На прирост инвестиций повлияло создание сразу двух преференциальных режимов на территории Мурманской области - ТОР "Столица Арктики" и АЗРФ.Вы правы, Мурманская область - лидер по количеству резидентов Арктической зоны, их порядка 280, в рамках ТОР "Столица Арктики" - 8. Благодаря этим двум режимам, которые действуют с 2020 года, резидентами в Мурманской области фактически вложено в экономику более 235 миллиардов рублей, создано 5750 рабочих мест. В этом году прирост составил 57 резидентов. И это солидная цифра.Как мне кажется, в последнее время происходит переход от количества к качеству. Это значит, что проекты, которые заходят в Арктику, реализуются не на бумаге, резиденты реально вкладывают средства в развитие нашей территории. Создаются рабочие места, развивается инфраструктура – среди этих проектов очень много социальных, туристических.- Кстати, о туризме. В новой структуре правительства региона функции комитета по туризму переданы в ваше министерство. Какие главные задачи вы видите в этом направлении?- Прежний комитет, на мой взгляд, справился с очень сложными и важными задачами – у нас заметно вырос туристический поток. Сегодня все чаще встречаешь людей из другого региона, которые хотя бы что-то слышали о Териберке или Кировске, а многие здесь уже побывали.Мурманская область сегодня на слуху, и в первую очередь, на мой взгляд, необходимо заняться инфраструктурой: у нас количество туристов растет быстрее, чем число объектов инфраструктуры. Сейчас важно проработать те маршруты, те места, которые уже популярны далеко за пределами нашей области и страны. Для этого у нас разработаны специальные инструменты для бизнеса – это гранты, субсидии. И бизнес откликается на это – возводятся гостиницы, появляются маленькие кафе, развивается сфера услуг.- Ваше министерство также будет отвечать за развитие рыбной промышленности. Один из серьезных вызовов – реновация рыбного порта, развитие судоремонта. Какие шаги планируется сделать в этом направлении?- В первую очередь нам необходимо обеспечить наших рыбопромышленников инфраструктурой в судоремонте – это стратегическая задача, и она поэтапно будет решаться. Судоремонт для Мурманской области имеет историческое значение. На существующих предприятиях этой отрасли есть соответствующие компетенции, но есть вопрос с нехваткой мощностей, кроме того предприятия требуют модернизации под обслуживание современного флота.В августе этого года Государственная транспортно-лизинговая компания заключила корпоративный договор с Мурманским морским рыбным портом и региональной Корпорацией развития по созданию судоремонтного комплекса кластерного типа в Мурманской области.Мы понимаем, что для стабильной работы рыбохозяйственного комплекса необходима модернизация портовой инфраструктуры, которая, прежде всего, обеспечивает эксплуатационное обслуживание гражданского и промыслового флота. За счет кооперации организаций, участия малого и среднего бизнеса будет построено судоремонтное предприятие, которое сможет предоставлять качественные услуги.Если говорить о реновации рыбного порта – это территория в 50 гектаров, и наша задача - повысить эффективность этой площадки. Одной из задач адресной программы развития рыбного порта было привлечение частных инвестиций, потому что мы понимаем, что сейчас возможности бюджетов ограничены. Но есть интересанты, которые готовы развивать эту структуру на тех условиях, которые они согласуют с портом. Все эти процессы непростые: экономическая ситуация сложная, в рыбном порту продолжаются отдельные судебные процессы, но мы поэтапно движемся к намеченным целям.Отдельная задача – развитие аквакультуры, в этой сфере у Мурманской области большой потенциал – у нас край рек и озер, мы можем производить больше продукции аквакультуры. При этом предприятия, которые уже успешно работают в этой сфере, экспортируют продукты практически по всему миру.Что касается возможностей реализации продукции в нашем регионе, то в рамках мастер-планов у нас есть проект по созданию рыбной биржи, которая появится в районе рыбного порта.- Если говорить в целом, как сказываются санкции на экономике региона? Кому сейчас сложнее всех?- Не секрет, что санкционное давление оказывает влияние на экономику всей страны. Мурманская область – не исключение, поскольку у нас работает крупный бизнес, и часть его продукции находится под санкциями. Такие предприятия испытывают некоторые трудности. Кроме того, есть сложности с морской логистикой, с вопросами страхования судов, грузов. Есть трудности у проектов, которые были ориентированы на экспорт, или у которых в изначальной проектной документации и планах предполагалось использовать значительное количество иностранного оборудования. В целом могу сказать, что многие компании находят и новые логистические решения, и новые точки сбыта, и новых партнеров. Если говорить о зарубежных партнерах, то, в первую очередь, это компании из Республики Беларусь. Здесь сотрудничество успешно развивается по многим направлениям: например, в Мурманске ходит общественный транспорт белорусского производства. В ноябре в Апатитах отрыт цент сервисной поддержки крупной техники БЕЛАЗа.Наш горно-промышленный комплекс закупает много техники белорусского производства, это тоже существенный вклад в целом в структуре экспорта и в товарообороте. Кроме того, заключено соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского порта, поскольку наши коллеги хорошо понимают возможности и преимущества морского порта Мурманск - незамерзающего, круглогодичного, имеющего прямой выход в Мировой океан без прохождения международных проливов. Юридическое лицо уже создано – это резидент Арктической зоны РФ, можно сказать, что мы уже приступили к реализации - идет упаковка проекта, проводятся изыскания.- На угольном рынке складывается сейчас непростая ситуация. В Мурманском морском торговом порту (ММТП), в частности, перевалка угля сокращается. При этом на западном берегу Кольского залива строится новый порт "Лавна", специфика которого – перевалка угля закрытым способом. Какие перспективы у этого терминала?- Мировая рыночная конъюнктура цен на уголь всегда отличалась динамичными изменениями. Цены варьируются от мест погрузки и выгрузки. На цены влияет сезонность. Мы находимся на северо-западе России, и традиционно уголь отгружали в западном направлении. Между тем, доступны разные направления. Кроме того, преимущества ММТП в том, что терминал является универсальным и готов обрабатывать разные виды грузов. Мы здесь с коллегами находимся в диалоге, совместно работаем над привлечением новых грузопотоков."Лавна" - терминал специализированный, способный быстро обрабатывать суда большой грузоподъемности. Терминал имеет свою грузовую базу и грузоотправителей. К 2025 году завершится расширение железнодорожных путей в этом направлении. Развитие подходов к Мурманскому транспортному узлу позволит везти до 45 миллионов тонн грузов в порты Кольского залива, в том числе 18 миллионов тонн в год в направлении угольного терминала "Лавна".- Каковы перспективы таких крупных проектов, как разработка месторождения палладия и платины Федорова Тундра, Африкандского месторождения редкоземельных металлов, месторождений меди и лития?- Реализация двух проектов, которые вы озвучили, начиналась до 2022 года. Проект разработки месторождения металлов платиновой группы ориентирован на экспорт, а также там предполагалось использование иностранного оборудования. Сейчас можно сказать, что проект отложен, и компания находится в процессе пересмотра производственных планов.Что касается лития, это стратегически важный металл, один из основных материалов для производства аккумуляторных батарей. У нас находится наиболее крупное месторождение России – Колмозерское. Аукционы на право пользования месторождениями состоялись, завершаются геологоразведочные работы. По поводу открытия нового медного производства в Мончегорске – проект "Большая медь" пока находится на паузе, с коллегами сейчас работаем над другим проектом.- Как себя чувствует в регионе малый и средний бизнес? Одно и последних решений региональных властей – переход на дифференцированные ставки по упрощенной системе налогообложения. Как это скажется на работе МСП?- Конечно, переход на дифференцированные ставки по "упрощенке" - чувствительный вопрос для предпринимателей. Мы подробно об этом говорили на разных площадках с участие бизнеса, объясняли, почему эта мера необходима, какие результаты были достигнуты за период действия минимальных ставок, что даст переход на дифференцированный подход. На сегодняшний день у нас нет возможности сохранить минимально возможные ставки по упрощенной системе налогообложения, необходимо ориентироваться на приоритеты, в том числе обозначенные в новом стратегическом плане "На Севере — жить". Сохраняются возможности возмещения страховых взносов, есть меры поддержки бизнеса – такие как "Губернаторский старт", различные субсидии и другие.При этом мы стараемся поддерживать проекты малого бизнеса в разных отраслях, которые важны для наших жителей и гостей региона. Малый бизнес – прежде всего это предприятия в сфере услуг и сервиса. Достаточно быстро запускаются проекты в туризме, в социальной сфере – это и детские центры, и оздоровительные клубы, маленькие кафе – все то, что создает городскую экономику.Отдельной сферой является небольшое производство - элементы декора, стеновые панели. Кто-то мебель делает, кто-то собирает ее из привозных материалов. У таких предприятий много заказчиков, мы такие проекты поддерживаем. Есть и неожиданно востребованные проекты – одна компания в Оленегорске, например, открыла прачечную с промышленными машинами, где можно постирать вещи больших размеров, вплоть до палаток. У наших рыбаков, туристов и военных, прачечная пользуется спросом.Одна из наших серьезных задач на ближайшее время – "раскачать" средний бизнес. Специфика нашей экономики такова, что в регионе сосредоточены крупные предприятия, успешно развиваются микропредприятия. Сегмент среднего бизнеса (а это бизнес с оборотами порядка 2 миллиардов рублей) не столь развит. Развитие этого сегмента – один из наших приоритетов.Если говорить о ситуации в экономике в целом, то в прогнозный период мы ожидаем стабильности, роста уровня жизни и потребительской активности, в том числе благодаря ранее запущенным проектам.

мурманская область

россия

арктика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, экономика, мурманская область, россия, арктика