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Больше половины американцев не доверяют Трампу в вопросе госрасходов - РИА Новости, 13.12.2024
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17:17 13.12.2024 (обновлено: 17:35 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/opros-1989108043.html
Больше половины американцев не доверяют Трампу в вопросе госрасходов
Больше половины американцев не доверяют Трампу в вопросе госрасходов - РИА Новости, 13.12.2024
Больше половины американцев не доверяют Трампу в вопросе госрасходов
Больше половины американцев не доверяют победившему на выборах президента США Дональду Трампу в выборе им кандидатов для будущей администрации, а также в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:17
2024-12-13T17:35
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Больше половины американцев не доверяют победившему на выборах президента США Дональду Трампу в выборе им кандидатов для будущей администрации, а также в вопросах государственных расходов и обороны, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. Согласно опросу, 55% опрошенных заявили, что слабо или вообще не верят в способность Трампа выдвинуть высококвалифицированных специалистов на посты в своей будущей администрации. Отмечается, что только 27% в высшей степени или значительно уверены в выборе им кандидатов. Больше всего в этом Трампа поддерживают сторонники Республиканской партии (58%), тогда как среди сторонников Демократической партии этот показатель составил только 5%. При этом в вопросах государственных расходов и обороны Трампу также не доверяют или слабо доверяют более половины опрошенных (52% и 54%), тогда как о своей твердой уверенности заявили лишь 28% респондентов. Уровень доверия к Трампу по этим вопросам составил около 60% среди республиканцев и около 20% среди демократов. В опросе, который проводился с 5 по 9 декабря 2024 года среди взрослого населения США, принял участие 1251 человек. Погрешность составляет 3,7 процентных пункта. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
Больше половины американцев не доверяют Трампу в вопросе госрасходов

Более половины американцев не доверяют выбору кандидатов в администрацию Трампа

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Больше половины американцев не доверяют победившему на выборах президента США Дональду Трампу в выборе им кандидатов для будущей администрации, а также в вопросах государственных расходов и обороны, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
Согласно опросу, 55% опрошенных заявили, что слабо или вообще не верят в способность Трампа выдвинуть высококвалифицированных специалистов на посты в своей будущей администрации. Отмечается, что только 27% в высшей степени или значительно уверены в выборе им кандидатов. Больше всего в этом Трампа поддерживают сторонники Республиканской партии (58%), тогда как среди сторонников Демократической партии этот показатель составил только 5%.
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При этом в вопросах государственных расходов и обороны Трампу также не доверяют или слабо доверяют более половины опрошенных (52% и 54%), тогда как о своей твердой уверенности заявили лишь 28% респондентов. Уровень доверия к Трампу по этим вопросам составил около 60% среди республиканцев и около 20% среди демократов.
В опросе, который проводился с 5 по 9 декабря 2024 года среди взрослого населения США, принял участие 1251 человек. Погрешность составляет 3,7 процентных пункта.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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