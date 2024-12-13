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Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй" - РИА Новости, 13.12.2024
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15:32 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/oon-1989084123.html
Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй"
Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй" - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй"
ООН по сей день занимается урегулированием последствий насаждения Западом религиозно-этнических противоречий в рамках политики "разделяй и властвуй" в колониях, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:32
2024-12-13T15:32
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ООН по сей день занимается урегулированием последствий насаждения Западом религиозно-этнических противоречий в рамках политики "разделяй и властвуй" в колониях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своей статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь", Медведев рассуждает о том, как принцип "разделяй и властвуй", получивший наибольшее распространение у колониальных империй Европы, несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов. "Одним из ключевых способов претворения в жизнь компонента "разделяй" было целенаправленное насаждение в колониях религиозно-этнических противоречий. Урегулированием их острейших последствий Организация Объединенных Наций занимается по сей день", - написал Медведев. В качестве примера зампред Совбеза приводит политику имперских западных стран, которая проявлялась в создании и дальнейшем усилении индуистско-мусульманского антагонизма, конфликте между греками и турками на Кипре, распрях между арабами и кабильским народом в Алжире.
https://ria.ru/20241213/zapad-1989079019.html
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в мире, россия, европа, кипр, дмитрий медведев, оон
В мире, Россия, Европа, Кипр, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй"

Медведев: ООН до сих пор борется с последствиями политики "разделяй и властвуй"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ООН по сей день занимается урегулированием последствий насаждения Западом религиозно-этнических противоречий в рамках политики "разделяй и властвуй" в колониях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь", Медведев рассуждает о том, как принцип "разделяй и властвуй", получивший наибольшее распространение у колониальных империй Европы, несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 15:12
"Одним из ключевых способов претворения в жизнь компонента "разделяй" было целенаправленное насаждение в колониях религиозно-этнических противоречий. Урегулированием их острейших последствий Организация Объединенных Наций занимается по сей день", - написал Медведев.
В качестве примера зампред Совбеза приводит политику имперских западных стран, которая проявлялась в создании и дальнейшем усилении индуистско-мусульманского антагонизма, конфликте между греками и турками на Кипре, распрях между арабами и кабильским народом в Алжире.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 15:08
 
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