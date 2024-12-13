https://ria.ru/20241213/oon-1989084123.html

Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй"

Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй" - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев рассказал о последствиях западной политики "разделяй и властвуй"

ООН по сей день занимается урегулированием последствий насаждения Западом религиозно-этнических противоречий в рамках политики "разделяй и властвуй" в колониях, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:32

2024-12-13T15:32

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ООН по сей день занимается урегулированием последствий насаждения Западом религиозно-этнических противоречий в рамках политики "разделяй и властвуй" в колониях, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своей статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь", Медведев рассуждает о том, как принцип "разделяй и властвуй", получивший наибольшее распространение у колониальных империй Европы, несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов. "Одним из ключевых способов претворения в жизнь компонента "разделяй" было целенаправленное насаждение в колониях религиозно-этнических противоречий. Урегулированием их острейших последствий Организация Объединенных Наций занимается по сей день", - написал Медведев. В качестве примера зампред Совбеза приводит политику имперских западных стран, которая проявлялась в создании и дальнейшем усилении индуистско-мусульманского антагонизма, конфликте между греками и турками на Кипре, распрях между арабами и кабильским народом в Алжире.

https://ria.ru/20241213/zapad-1989079019.html

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989078235.html

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в мире, россия, европа, кипр, дмитрий медведев, оон