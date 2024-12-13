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В Одессе начались перебои со светом, связью и водой - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/odessa-1989001802.html
В Одессе начались перебои со светом, связью и водой
В Одессе начались перебои со светом, связью и водой - РИА Новости, 13.12.2024
В Одессе начались перебои со светом, связью и водой
Перебои со светом, связью и водой наблюдаются в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:58
2024-12-13T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
кременчуг
полтавская область
сергей лебедев
геннадий труханов
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Перебои со светом, связью и водой наблюдаются в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Несколько человек сообщили о перебоях со светом, связью и водой в Одессе после прилетов", - сообщил Лебедев. Ранее в пятницу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html
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одесса
кременчуг
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в мире, одесса, кременчуг, полтавская область, сергей лебедев, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Кременчуг, Полтавская область, Сергей Лебедев, Геннадий Труханов
В Одессе начались перебои со светом, связью и водой

Лебедев: в Одессе начались перебои со светом, связью и водой

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Перебои со светом, связью и водой наблюдаются в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Несколько человек сообщили о перебоях со светом, связью и водой в Одессе после прилетов", - сообщил Лебедев.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО
Вчера, 10:50
Ранее в пятницу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Американский сенатор выступил против продолжения помощи Украине
Вчера, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаКременчугПолтавская областьСергей ЛебедевГеннадий Труханов
 
 
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