https://ria.ru/20241213/odessa-1989001802.html

В Одессе начались перебои со светом, связью и водой

В Одессе начались перебои со светом, связью и водой - РИА Новости, 13.12.2024

В Одессе начались перебои со светом, связью и водой

Перебои со светом, связью и водой наблюдаются в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:58

2024-12-13T10:58

2024-12-13T10:58

специальная военная операция на украине

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одесса

кременчуг

полтавская область

сергей лебедев

геннадий труханов

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Перебои со светом, связью и водой наблюдаются в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Несколько человек сообщили о перебоях со светом, связью и водой в Одессе после прилетов", - сообщил Лебедев. Ранее в пятницу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html

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одесса

кременчуг

полтавская область

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