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ВС России нанесли удар по порту в Одессе - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 13.12.2024 (обновлено: 09:10 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/odessa-1988957793.html
ВС России нанесли удар по порту в Одессе
ВС России нанесли удар по порту в Одессе - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по порту в Одессе
Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:09
2024-12-13T09:10
специальная военная операция на украине
одесса
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт", - заявил собеседник.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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одесса, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар по порту в Одессе

Российские военные, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт", - заявил собеседник.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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