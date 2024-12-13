https://ria.ru/20241213/odessa-1988957793.html
ВС России нанесли удар по порту в Одессе
ВС России нанесли удар по порту в Одессе - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по порту в Одессе
Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:09
2024-12-13T09:09
2024-12-13T09:10
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт", - заявил собеседник.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар по порту в Одессе
Российские военные, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе