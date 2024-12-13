https://ria.ru/20241213/odessa-1988957793.html

ВС России нанесли удар по порту в Одессе

ВС России нанесли удар по порту в Одессе - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России нанесли удар по порту в Одессе

Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:09

2024-12-13T09:09

2024-12-13T09:10

специальная военная операция на украине

одесса

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт", - заявил собеседник.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

одесса

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

одесса, вооруженные силы рф, безопасность