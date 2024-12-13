На Западе раскрыли, к чему привела одержимость Россией
Журналист Боуз: антироссийские санкции приводят к страданиям самих европейцев
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Желание ЕС накладывать все новые и новые санкции на Россию приводит к тому, что страдают простые европейцы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Одержимый Россией Европейский союз калечит своих граждан антироссийскими санкциями, обременяя их огромными счетами за электроэнергию, в то время как политики ЕС, по сути, защищены огромными зарплатами, пенсиями и пособиями", — пишет он.
По словам журналиста, простым налогоплательщикам из ЕС станет намного тяжелее, поскольку, как заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному хозяйству Дэн Йоргенсен, Евросоюз планирует навсегда покончить с зависимостью от российского топлива.
"Число европейцев, не способных обогревать свои жилища, выросло за последние несколько лет и составило 6,9 %, 9,3 % и 10,6 % в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно. В то же время сотни миллионов евро из денег налогоплательщиков ЕС утекают в самую коррумпированную диктатуру в современной европейской истории", — подытожил Боуз.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, что Европейский Союз намерен навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере. По словам чиновника, ЕС терпит неудачи в стремлении полностью отказаться от энергоносителей из России и нуждается в стратегии для успешной реализации этого замысла. Йоргенсен уточнил, что его план будет реализован за сто дней и затронет сферы газовой, нефтяной и атомной энергетики.
В сентябре в докладе Еврокомиссии бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги говорилось, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что европейская экономика переживает сложные времена. Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность стабильно получать российские энергоносители по приемлемой цене, но и по другим причинам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистические маршруты.