https://ria.ru/20241213/oderzhimost-1989135403.html

На Западе раскрыли, к чему привела одержимость Россией

На Западе раскрыли, к чему привела одержимость Россией - РИА Новости, 13.12.2024

На Западе раскрыли, к чему привела одержимость Россией

Желание ЕС накладывать все новые и новые санкции на Россию приводит к тому, что страдают простые европейцы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:07

2024-12-13T19:07

2024-12-13T19:07

россия

италия

сша

марио драги

евросоюз

еврокомиссия

владимир путин

чей боуз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Желание ЕС накладывать все новые и новые санкции на Россию приводит к тому, что страдают простые европейцы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Одержимый Россией Европейский союз калечит своих граждан антироссийскими санкциями, обременяя их огромными счетами за электроэнергию, в то время как политики ЕС, по сути, защищены огромными зарплатами, пенсиями и пособиями", — пишет он.По словам журналиста, простым налогоплательщикам из ЕС станет намного тяжелее, поскольку, как заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному хозяйству Дэн Йоргенсен, Евросоюз планирует навсегда покончить с зависимостью от российского топлива."Число европейцев, не способных обогревать свои жилища, выросло за последние несколько лет и составило 6,9 %, 9,3 % и 10,6 % в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно. В то же время сотни миллионов евро из денег налогоплательщиков ЕС утекают в самую коррумпированную диктатуру в современной европейской истории", — подытожил Боуз.Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, что Европейский Союз намерен навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере. По словам чиновника, ЕС терпит неудачи в стремлении полностью отказаться от энергоносителей из России и нуждается в стратегии для успешной реализации этого замысла. Йоргенсен уточнил, что его план будет реализован за сто дней и затронет сферы газовой, нефтяной и атомной энергетики.В сентябре в докладе Еврокомиссии бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги говорилось, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что европейская экономика переживает сложные времена. Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность стабильно получать российские энергоносители по приемлемой цене, но и по другим причинам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистические маршруты.

https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html

https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html

россия

италия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, италия, сша, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, чей боуз, politico