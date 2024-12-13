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СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области - РИА Новости, 13.12.2024
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11:13 13.12.2024 (обновлено: 12:53 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/obvinenie-1989005449.html
СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области
СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области - РИА Новости, 13.12.2024
СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области
Министра здравоохранения Владимирской области задержали по обвинению в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщило СУ СК по региону в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:13
2024-12-13T12:53
владимирская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Министра здравоохранения Владимирской области задержали по обвинению в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.Уголовное дело расследуют совместно с УФСБ по области, мужчине предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.По версии следствия, в период с 2021 года обвиняемый, занимая пост главного врача Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.Позднее, после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года, "он продолжил данную противоправную деятельность".&quot;При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей&quot;, — отметили в СУ СК.В медучреждении и по месту работы обвиняемого провели обыски. Следователи осматривают изъятую документацию, допрашивают свидетелей.
https://ria.ru/20241212/tsukanov-1988817691.html
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Задержание министра здравоохранения Владимирской области
Задержан министр здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщило управление СК. Чиновник необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. При получении очередной суммы его и поймали. По предварительным данным, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.
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владимирская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Владимирская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области

Министра здравоохранения Владимирской области обвинили в присвоении средств

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Дзен
РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Министра здравоохранения Владимирской области задержали по обвинению в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.
Уголовное дело расследуют совместно с УФСБ по области, мужчине предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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По версии следствия, в период с 2021 года обвиняемый, занимая пост главного врача Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.
Позднее, после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года, "он продолжил данную противоправную деятельность".
«

"При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей", — отметили в СУ СК.

В медучреждении и по месту работы обвиняемого провели обыски. Следователи осматривают изъятую документацию, допрашивают свидетелей.
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