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"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО - РИА Новости, 13.12.2024
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19:44 13.12.2024
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"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО
"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО - РИА Новости, 13.12.2024
"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте своими призывами к переходу на "мышление военного времени" подвергает риску всю Европу, заявил... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:44
2024-12-13T19:44
в мире
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брюссель
владимир путин
марк рютте
нато
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте своими призывами к переходу на "мышление военного времени" подвергает риску всю Европу, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок", — пишет он.Ранее в четверг Рютте на конференции в Брюсселе сообщил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса, в связи с чем он призвал страны НАТО укреплять оборону, больше тратить на безопасность, а также переходить к мышлению военного времени.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241213/oderzhimost-1989135403.html
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в мире, европа, брюссель, владимир путин, марк рютте, нато, россия, такер карлсон
В мире, Европа, Брюссель, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО, Россия, Такер Карлсон
"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО

Профессор Малинен обвинил генсека НАТО Рютте в разжигании новой мировой войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте своими призывами к переходу на "мышление военного времени" подвергает риску всю Европу, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок", — пишет он.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На Западе раскрыли, к чему привела одержимость Россией
Вчера, 19:07
Ранее в четверг Рютте на конференции в Брюсселе сообщил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса, в связи с чем он призвал страны НАТО укреплять оборону, больше тратить на безопасность, а также переходить к мышлению военного времени.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В миреЕвропаБрюссельВладимир ПутинМарк РюттеНАТОРоссияТакер Карлсон
 
 
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