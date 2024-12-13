https://ria.ru/20241213/obuzdat-1989140994.html

"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО

"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО - РИА Новости, 13.12.2024

"Посадить на поводок": на Западе предложили способ обуздать генсека НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте своими призывами к переходу на "мышление военного времени" подвергает риску всю Европу, заявил... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:44

2024-12-13T19:44

2024-12-13T19:44

в мире

европа

брюссель

владимир путин

марк рютте

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россия

такер карлсон

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте своими призывами к переходу на "мышление военного времени" подвергает риску всю Европу, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок", — пишет он.Ранее в четверг Рютте на конференции в Брюсселе сообщил, что события, аналогичные украинским, также могут произойти и на территории стран альянса, в связи с чем он призвал страны НАТО укреплять оборону, больше тратить на безопасность, а также переходить к мышлению военного времени.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241213/oderzhimost-1989135403.html

https://ria.ru/20241213/polsha-1989129809.html

европа

брюссель

россия

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в мире, европа, брюссель, владимир путин, марк рютте, нато, россия, такер карлсон