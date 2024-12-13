https://ria.ru/20241213/obstrely-1988934949.html

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.12.2024

Украинские войска за сутки семь раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 21 боеприпас, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:00

2024-12-13T01:00

2024-12-13T01:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843114261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c57256f1009d2f6025cdf953222a98a.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 21 боеприпас, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Представительство уточнило, что всего был выпущен 21 боеприпас. По данным ведомства, сведения о пострадавших и погибших в результате обстрелов мирных жителях не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20241212/vsu-1988922299.html

https://ria.ru/20241211/zhiteli-1988521610.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия