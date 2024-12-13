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"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
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16:20 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/nt-1989097080.html
"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине
"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине
Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, пишет газета New York Times. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:20
2024-12-13T16:20
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, пишет газета New York Times. "Вне зависимости от того, кто бы победил в президентских выборах (в США), война на Украине с большой долей вероятностью закончится в следующем году... Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров", - говорится в публикации. Отмечается, что победа на выборах Дональда Трампа ускорит переговоры. "Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты", - указывает издание. При этом, как полагает газета, Трамп в случае нового конфликта на Украине после перемирия вряд ли поддержит ее в военном плане. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков
"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине

NYT пишет, что 2025 год будет годом переговоров по Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, пишет газета New York Times.
"Вне зависимости от того, кто бы победил в президентских выборах (в США), война на Украине с большой долей вероятностью закончится в следующем году... Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров", - говорится в публикации.
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Отмечается, что победа на выборах Дональда Трампа ускорит переговоры.
"Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты", - указывает издание.
При этом, как полагает газета, Трамп в случае нового конфликта на Украине после перемирия вряд ли поддержит ее в военном плане.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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