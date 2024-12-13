https://ria.ru/20241213/nt-1989097080.html

"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине

"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.12.2024

"Плохие новости". NYT назвала 2025 год годом переговоров по Украине

Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, пишет газета New York Times. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:20

2024-12-13T16:20

2024-12-13T16:20

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834871_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_55f55a71855670f05520ed5602e149f0.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следующий год будет годом переговоров по Украине, для Киева это плохие новости на фоне территориальных потерь, пишет газета New York Times. "Вне зависимости от того, кто бы победил в президентских выборах (в США), война на Украине с большой долей вероятностью закончится в следующем году... Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров", - говорится в публикации. Отмечается, что победа на выборах Дональда Трампа ускорит переговоры. "Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты", - указывает издание. При этом, как полагает газета, Трамп в случае нового конфликта на Украине после перемирия вряд ли поддержит ее в военном плане. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков