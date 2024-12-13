https://ria.ru/20241213/neft-1989082846.html

Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть - РИА Новости, 13.12.2024

Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2025 года,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:28

2024-12-13T15:28

2024-12-13T16:04

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2025 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - говорится в документе.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20241212/neft-1988776948.html

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Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин