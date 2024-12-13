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Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть - РИА Новости, 13.12.2024
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15:28 13.12.2024 (обновлено: 16:04 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/neft-1989082846.html
Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть
Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть - РИА Новости, 13.12.2024
Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть
Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2025 года,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:28
2024-12-13T16:04
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2025 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - говорится в документе.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

Путин продлил до 30 июня срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2025 года, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в Указ Президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "от 31 декабря 2024 г." словами "до 30 июня 2025 г.", - говорится в документе.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россия в ноябре снизила экспорт нефти на 120 тысяч баррелей в сутки
12 декабря, 12:07
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир Путин
 
 
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