https://ria.ru/20241213/neft-1989047397.html

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 13.12.2024

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:38

2024-12-13T13:38

2024-12-13T13:43

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.По состоянию на 13.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 74,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI дорожали на 0,89%, до 70,64 доллара за баррель.

https://ria.ru/20241212/neft-1988776948.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent