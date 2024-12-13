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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 13.12.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:38 13.12.2024 (обновлено: 13:43 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/neft-1989047397.html
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 13.12.2024
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:38
2024-12-13T13:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.По состоянию на 13.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 74,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI дорожали на 0,89%, до 70,64 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов впервые с 4 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 74,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI дорожали на 0,89%, до 70,64 доллара за баррель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Россия в ноябре снизила экспорт нефти на 120 тысяч баррелей в сутки
12 декабря, 12:07
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrent
 
 
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