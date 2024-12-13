https://ria.ru/20241213/neft-1989047397.html
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 13.12.2024
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:38
2024-12-13T13:38
2024-12-13T13:43
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в пятницу днем, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 74 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.По состоянию на 13.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 74,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы WTI дорожали на 0,89%, до 70,64 доллара за баррель.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов впервые с 4 декабря