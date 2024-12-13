https://ria.ru/20241213/nauka-1989107071.html

В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов

В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 23.12.2024

В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов

Новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников" создали специалисты Института Пушкина. Он содержит актуальный набор слов, которые... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-13T11:01:00+03:00

2024-12-13T11:01:00+03:00

2024-12-23T14:27:00+03:00

наука

наука

университетская наука

институт русского языка имени пушкина

извинения

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

москва

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников" создали специалисты Института Пушкина. Он содержит актуальный набор слов, которые необходимо знать детям мигрантов для обучения на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.11 декабря 2024 года Государственная дума России одобрила законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина принимает участие в разработке федеральной единой программы языковой социокультурной адаптации."Институт Пушкина накопил большой опыт в сфере разработки научно-методических основ для обучения русскому языку разных целевых групп. Наши ученые с готовностью делятся своими наработками с педагогическим сообществом. Кроме того, важно выстраивать профессиональную систему поддержки педагогов через проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров, серий консультаций по актуальным вопросам обучения детей-инофонов", — рассказал и.о. ректора института Никита Гусев.Сотрудники Института Пушкина также создали новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников". Он содержит актуальный набор слов, которые необходимо знать школьникам для обучения на русском языке. По мере изучения слов из этого списка дети смогут свободно общаться со сверстниками и взрослыми, а также понимать ключевые тексты школьной программы, сообщила заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина Мария Лебедева."При отборе лексики эксперты Института Пушкина учитывали ее коммуникативную ценность, частоту употребления слов в российских школьных учебниках и записях уроков, в детской художественной литературе, а также описание коммуникативных навыков в образовательных программах для детей-инофонов", — рассказала она.На данный момент доступны материалы, охватывающие первые две тысячи слов. Они соответствуют коммуникативным потребностям первоклассников. Ресурс проходит тестирование и будет дополняться новой лексикой для учеников 2–4 классов, добавила Лебедева.Также на обучение русскому языку детей-иностранцев направлена новая совместная разработка Института Пушкина и "Грамоты.ру" "Учусь на русском". Это серия пособий и программ, которая предполагает междисциплинарный подход к обучению русскому языку: ребенок осваивает русский специально для того, чтобы изучать на нем математику, химию, биологию, обществознание и другие обязательные предметы школьной программы.

https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html

https://ri.ria.ru/20241010/nauka-1977213142.html

https://ria.ru/20241129/nauka-1986474522.html

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наука, университетская наука, институт русского языка имени пушкина, извинения, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, москва, россия