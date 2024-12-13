Рейтинг@Mail.ru
В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:01 13.12.2024 (обновлено: 14:27 23.12.2024)
https://ria.ru/20241213/nauka-1989107071.html
В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов
В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов - РИА Новости, 23.12.2024
В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов
Новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников" создали специалисты Института Пушкина. Он содержит актуальный набор слов, которые... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-13T11:01:00+03:00
2024-12-23T14:27:00+03:00
наука
наука
университетская наука
институт русского языка имени пушкина
извинения
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969716203_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_032ed93774dd3cc84c4b0a540acf9a89.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников" создали специалисты Института Пушкина. Он содержит актуальный набор слов, которые необходимо знать детям мигрантов для обучения на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.11 декабря 2024 года Государственная дума России одобрила законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина принимает участие в разработке федеральной единой программы языковой социокультурной адаптации."Институт Пушкина накопил большой опыт в сфере разработки научно-методических основ для обучения русскому языку разных целевых групп. Наши ученые с готовностью делятся своими наработками с педагогическим сообществом. Кроме того, важно выстраивать профессиональную систему поддержки педагогов через проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров, серий консультаций по актуальным вопросам обучения детей-инофонов", — рассказал и.о. ректора института Никита Гусев.Сотрудники Института Пушкина также создали новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников". Он содержит актуальный набор слов, которые необходимо знать школьникам для обучения на русском языке. По мере изучения слов из этого списка дети смогут свободно общаться со сверстниками и взрослыми, а также понимать ключевые тексты школьной программы, сообщила заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина Мария Лебедева."При отборе лексики эксперты Института Пушкина учитывали ее коммуникативную ценность, частоту употребления слов в российских школьных учебниках и записях уроков, в детской художественной литературе, а также описание коммуникативных навыков в образовательных программах для детей-инофонов", — рассказала она.На данный момент доступны материалы, охватывающие первые две тысячи слов. Они соответствуют коммуникативным потребностям первоклассников. Ресурс проходит тестирование и будет дополняться новой лексикой для учеников 2–4 классов, добавила Лебедева.Также на обучение русскому языку детей-иностранцев направлена новая совместная разработка Института Пушкина и "Грамоты.ру" "Учусь на русском". Это серия пособий и программ, которая предполагает междисциплинарный подход к обучению русскому языку: ребенок осваивает русский специально для того, чтобы изучать на нем математику, химию, биологию, обществознание и другие обязательные предметы школьной программы.
https://ria.ru/20241105/putin-1981969342.html
https://ri.ria.ru/20241010/nauka-1977213142.html
https://ria.ru/20241129/nauka-1986474522.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969716203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd3a0d98038c8df0b533cf38df7ce4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, институт русского языка имени пушкина, извинения, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, москва, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Институт русского языка имени Пушкина, извинения, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва, Россия

В России развиваются проекты по языковой адаптации детей мигрантов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников" создали специалисты Института Пушкина. Он содержит актуальный набор слов, которые необходимо знать детям мигрантов для обучения на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
11 декабря 2024 года Государственная дума России одобрила законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина принимает участие в разработке федеральной единой программы языковой социокультурной адаптации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин поручил разработать основы госполитики по поддержке русского языка
5 ноября, 16:28
«
"Институт Пушкина накопил большой опыт в сфере разработки научно-методических основ для обучения русскому языку разных целевых групп. Наши ученые с готовностью делятся своими наработками с педагогическим сообществом. Кроме того, важно выстраивать профессиональную систему поддержки педагогов через проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров, серий консультаций по актуальным вопросам обучения детей-инофонов", — рассказал и.о. ректора института Никита Гусев.
Сотрудники Института Пушкина также создали новый образовательный ресурс "Базовая лексика русского языка для школьников". Он содержит актуальный набор слов, которые необходимо знать школьникам для обучения на русском языке. По мере изучения слов из этого списка дети смогут свободно общаться со сверстниками и взрослыми, а также понимать ключевые тексты школьной программы, сообщила заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина Мария Лебедева.
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Профессор предложила читать русскую классику по-новому
10 октября, 09:00
"При отборе лексики эксперты Института Пушкина учитывали ее коммуникативную ценность, частоту употребления слов в российских школьных учебниках и записях уроков, в детской художественной литературе, а также описание коммуникативных навыков в образовательных программах для детей-инофонов", — рассказала она.
На данный момент доступны материалы, охватывающие первые две тысячи слов. Они соответствуют коммуникативным потребностям первоклассников. Ресурс проходит тестирование и будет дополняться новой лексикой для учеников 2–4 классов, добавила Лебедева.
Также на обучение русскому языку детей-иностранцев направлена новая совместная разработка Института Пушкина и "Грамоты.ру" "Учусь на русском". Это серия пособий и программ, которая предполагает междисциплинарный подход к обучению русскому языку: ребенок осваивает русский специально для того, чтобы изучать на нем математику, химию, биологию, обществознание и другие обязательные предметы школьной программы.
Врачи работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Институт Пушкина назвал слово года в науке
29 ноября, 15:49
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаИнститут русского языка имени ПушкинаизвиненияГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала