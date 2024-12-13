https://ria.ru/20241213/nauka-1988890249.html

Ну вы загнули. Ученые нашли способ улучшить качество промышленных изделий

Ну вы загнули. Ученые нашли способ улучшить качество промышленных изделий - РИА Новости, 13.12.2024

Ну вы загнули. Ученые нашли способ улучшить качество промышленных изделий

Способ точно предсказывать распределение напряжений и деформаций в процессах изгиба материалов нашли ученые Самарского университета. По их словам, созданная... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:00

2024-12-13T09:00

2024-12-13T12:05

наука

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университетская наука

технологии

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самара

российские инновации

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Способ точно предсказывать распределение напряжений и деформаций в процессах изгиба материалов нашли ученые Самарского университета. По их словам, созданная аналитическая модель подтверждена экспериментально с использованием образцов алюминиевого сплава, что поможет оптимизировать процессы гибки листовых материалов и улучшить качество промышленных изделий. Результаты опубликованы в научном журнале Technologies.Ученые Самарского университета разработали комплексную математическую модель, позволяющую точно предсказывать, как металлические листы будут изменяться в процессе гибки на производстве (например, в авиастроении)."Наша разработка учитывает пластическую анизотропию свойств материала и деформационное упрочнение заготовки. Она поможет производителям делать более точные прогнозы о том, как будут выглядеть их изделия, и даже оптимизировать процесс производства", — рассказал доцент кафедры обработки металлов давлением Самарского университета Александр Кузин.По его словам, новая модель поможет инженерам на предприятиях оптимизировать параметры процесса гибки для разных марок листового материала. Это повысит эффективность производства, улучшит качество продукции и снизит количество брака."Проведенное исследование может послужить базой для создания новых материалов с уникальными свойствами, требующих специальных технологий обработки. Кроме того, проведенная нами оптимизация процесса гибки может помочь в снижении энергопотребления и уменьшении вредных выбросов в окружающую среду. Общий экономический эффект для крупного предприятия может достигать трех с половиной — пяти миллионов рублей в год", — пояснил ученый.Разработка специалистов Самарского университета отличается от аналогов комплексным подходом, который учитывает множество факторов, влияющих на процесс гибки листовых материалов. По мнению авторов, это позволяет получить более точные прогнозы и оптимизировать производственный процесс на более высоком уровне, чем предыдущие модели."Помимо теоретических расчетов мы проводили экспериментальную проверку результатов. Это повышает надежность и реалистичность полученных моделей", — подчеркнул Александр Кузин.В будущем исследователи планируют продолжить разработку и совершенствование процессов обработки металлов давлением и интегрировать разработанные модели в современное промышленное оборудование. Также они планируют использовать в работе технологии искусственного интеллекта и создавать цифровые двойники для математического подтверждения промышленных процессов.

https://ria.ru/20241212/nauka-1988638907.html

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наука, университетская наука, технологии, самарский университет, экология в россии, самара, российские инновации, технологическое лидерство