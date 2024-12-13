https://ria.ru/20241213/nauka-1988866928.html

Омские ученые улучшили свойства безвольфрамовых сплавов

Омские ученые улучшили свойства безвольфрамовых сплавов - РИА Новости, 13.12.2024

Омские ученые улучшили свойства безвольфрамовых сплавов

Улучшить свойства порошкового твердого сплава удалось ученым ОмГТУ. Они облучили поверхность металлического образца пучком ионов, в результате чего существенно... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:00

2024-12-13T05:00

2024-12-13T05:00

наука

наука

университетская наука

технологии

россия

омск

омский государственный технический университет (омгту)

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988870418_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_fa9298dbc040318aab8dff677749f923.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Улучшить свойства порошкового твердого сплава удалось ученым ОмГТУ. Они облучили поверхность металлического образца пучком ионов, в результате чего существенно повысили износостойкость сплава.Как пояснил РИА Новости старший преподаватель кафедры "Материаловедение и технологии материалов" Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Артем Бадамшин, порошковый твердый сплав используется для изготовления металлорежущих пластин и коронок буровых инструментов, испытывающих в процессе работы большие нагрузки (высокие температуры, ударные нагрузки и пр.). Для изготовления таких сплавов, как правило, используется вольфрам, который в России считается дорогостоящим и дефицитным элементом.Аналоги вольфрамовых твердых сплавов — безвольфрамовые твердые сплавы на основе титана. Эти сплавы дешевле в три раза, однако их свойства значительно уступают сплавам, в которых содержится вольфрам."Чтобы улучшить свойства таких безвольфрамовых порошковых твердых сплавов, мы разработали методику ионного облучения", — сообщил ученый, подчеркнув, что научному коллективу удалось добиться существенного эффекта — износостойкость при трении повысилась почти в три раза. "Получился менее дорогой, но гораздо более конкурентоспособный состав", — добавил он.Под воздействием мощного ионного пучка (E ~ 250 кэВ) наносекундной длительности поверхность сплава расплавилась, а затем мгновенно кристаллизовалась. Таким образом на поверхности образовались новые химические соединения и изменилась структура, что в итоге и привело к увеличению твердости сплава.Как утверждают ученые, с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии установлено, что ионное облучение привело к формированию дополнительных карбидных соединений. Кроме того, по их наблюдениям, воздействие импульсного ионного пучка снизило концентрацию хрупких интерметаллидных фаз с избыточным содержанием никеля."Облучение металлов в настоящее время проводится в научных лабораториях, хотя на некоторых предприятиях такие установки уже применяются. Например, в полупроводниковой промышленности технология облучения внедрена в массовое производство", — отметил Артем Бадамшин.При этом он подчеркнул, что усовершенствование безвольфрамовых твердых сплавов представляет особый интерес для машиностроения и горнодобывающей промышленности, где используется буровой инструмент."Могу предположить, что речь идет о миллиардах сэкономленных рублей, поскольку в одном только Омске десяток подобных предприятий", — добавил ученый.

https://ria.ru/20231031/nauka-1906170237.html

https://ria.ru/20241211/nauka-1988412854.html

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, технологии, россия, омск, омский государственный технический университет (омгту), российские инновации, технологическое лидерство, металл