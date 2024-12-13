В Британии раскрыли подробности о наемнике, убитом на Украине
Express: британского наемника Берка на Украине убил его сослуживец Нурин
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший британский военнослужащий Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит "товарищем", пишет британское издание Express.
По данным издания, подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который привел следователей к телу убитого и заявил, что застрелил его случайно во время учений.
"Он утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам", — утверждается в статье.
По данным Express, судебно-медицинская экспертиза установила, что в Берка выстрелили не менее трех раз — в голову, грудь и шею.
"Результаты баллистических исследований, проведенных на Украине, свидетельствуют о невозможности случайного выстрела из оружия АКС-74У", — сообщила детектив-сержант Даниэль Булливант.
По ее словам, подозреваемый, известный под прозвищем Джихади Адам, воевал с Берком на Украине и они были "товарищами".
Как сообщалось ранее, Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наемников, известную как "Темные ангелы". В августе 2023 года 36-летнего десантника нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Он был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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