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В Британии раскрыли подробности о наемнике, убитом на Украине - РИА Новости, 14.12.2024
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16:46 13.12.2024 (обновлено: 00:14 14.12.2024)
https://ria.ru/20241213/naemnik-1989101827.html
В Британии раскрыли подробности о наемнике, убитом на Украине
В Британии раскрыли подробности о наемнике, убитом на Украине - РИА Новости, 14.12.2024
В Британии раскрыли подробности о наемнике, убитом на Украине
Бывший британский военнослужащий Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит "товарищем", пишет британское издание Express. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-13T16:46
2024-12-14T00:14
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший британский военнослужащий Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит "товарищем", пишет британское издание Express.По данным издания, подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который привел следователей к телу убитого и заявил, что застрелил его случайно во время учений."Он утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам", — утверждается в статье.По данным Express, судебно-медицинская экспертиза установила, что в Берка выстрелили не менее трех раз — в голову, грудь и шею."Результаты баллистических исследований, проведенных на Украине, свидетельствуют о невозможности случайного выстрела из оружия АКС-74У", — сообщила детектив-сержант Даниэль Булливант.По ее словам, подозреваемый, известный под прозвищем Джихади Адам, воевал с Берком на Украине и они были "товарищами".Как сообщалось ранее, Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наемников, известную как "Темные ангелы". В августе 2023 года 36-летнего десантника нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Он был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем.Украинские власти сообщили, что в убийстве подозревается Абдельфетах Нурин, также известный по кличке Джихади Адам, имеющий гражданство Австралии и Алжира.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20240329/britaniya-1936513785.html
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в мире, россия, манчестер, сергей лавров, мария захарова, украина
В мире, Россия, Манчестер, Сергей Лавров, Мария Захарова, Украина
В Британии раскрыли подробности о наемнике, убитом на Украине

Express: британского наемника Берка на Украине убил его сослуживец Нурин

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший британский военнослужащий Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит "товарищем", пишет британское издание Express.
По данным издания, подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который привел следователей к телу убитого и заявил, что застрелил его случайно во время учений.
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29 марта, 03:18
"Он утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам", — утверждается в статье.
По данным Express, судебно-медицинская экспертиза установила, что в Берка выстрелили не менее трех раз — в голову, грудь и шею.
"Результаты баллистических исследований, проведенных на Украине, свидетельствуют о невозможности случайного выстрела из оружия АКС-74У", — сообщила детектив-сержант Даниэль Булливант.
По ее словам, подозреваемый, известный под прозвищем Джихади Адам, воевал с Берком на Украине и они были "товарищами".
Как сообщалось ранее, Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наемников, известную как "Темные ангелы". В августе 2023 года 36-летнего десантника нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Он был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем.
Украинские власти сообщили, что в убийстве подозревается Абдельфетах Нурин, также известный по кличке Джихади Адам, имеющий гражданство Австралии и Алжира.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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СМИ: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
27 октября 2023, 20:28
 
В миреРоссияМанчестерСергей ЛавровМария ЗахароваУкраина
 
 
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