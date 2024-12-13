Рейтинг@Mail.ru
На МСД в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/msd-1989139715.html
На МСД в Москве столкнулись три автомобиля
На МСД в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 13.12.2024
На МСД в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на МСД в Москве, движение в сторону Ярославского шоссе затруднено, на месте работают оперативные службы города, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:32
2024-12-13T19:32
происшествия
ярославское шоссе
москва
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на МСД в Москве, движение в сторону Ярославского шоссе затруднено, на месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МСД (СВХ, в районе улицы Докукина, дом 16Б) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону Ярославского шоссе затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20241213/stavropole-1989119141.html
ярославское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославское шоссе, москва, авто
Происшествия, Ярославское шоссе, Москва, Авто
На МСД в Москве столкнулись три автомобиля

На МСД в Москве столкнулись три автомобиля, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на МСД в Москве, движение в сторону Ярославского шоссе затруднено, на месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На МСД (СВХ, в районе улицы Докукина, дом 16Б) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону Ярославского шоссе затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
На месте ДТП в Ставропольском крае. 13 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На Ставрополье произошли два ДТП с участием девяти автомобилей
Вчера, 17:58
 
ПроисшествияЯрославское шоссеМоскваАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала