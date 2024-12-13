https://ria.ru/20241213/msd-1989139715.html

На МСД в Москве столкнулись три автомобиля

На МСД в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 13.12.2024

На МСД в Москве столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на МСД в Москве, движение в сторону Ярославского шоссе затруднено, на месте работают оперативные службы города, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:32

2024-12-13T19:32

2024-12-13T19:32

происшествия

ярославское шоссе

москва

авто

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на МСД в Москве, движение в сторону Ярославского шоссе затруднено, на месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МСД (СВХ, в районе улицы Докукина, дом 16Б) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону Ярославского шоссе затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241213/stavropole-1989119141.html

ярославское шоссе

москва

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происшествия, ярославское шоссе, москва, авто