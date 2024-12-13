https://ria.ru/20241213/moshenniki-1988950376.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram - РИА Новости, 13.12.2024
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Мошенники в Telegram начали предлагать россиянам заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда, заметил корреспондент РИА... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:33
2024-12-13T06:33
2024-12-13T06:33
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общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мошенники в Telegram начали предлагать россиянам заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда, заметил корреспондент РИА Новости. Так, мошенник от лица сотрудника "Яндекса" написал корреспонденту агентства с предложением заработать. "Я - сотрудник "Яндекса" и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов "Мне нравится". В день можно получить до 8,2 тысячи рублей. вы можете повторять это задание каждый день в течение 10 дней. Если можешь, пожалуйста, скажи мне "ОК", - говорится в письме. В ходе диалога мошенник просит пользователя указать возраст и заявляет, что менеджер свяжется с ним для дальнейших действий, а деньги будут поступать после выполнения задания. Контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Мачнева рассказала РИА Новости, что это схема, в рамках которой на определенном этапе у пользователя попытаются выманить деньги. По ее словам, в первый день жертве дают задание "пролайкать" товары в онлайн-магазине, при этом пользователю действительно переводят небольшую сумму на карту за выполненную работу и предлагают продолжить "сотрудничество". Если жертва соглашается, то на следующий день ей дают несколько заданий, среди них как аналогичные, так и новое: человек должен выкупить некий товар в онлайн-магазине, отправив деньги на карту, и прислать скриншот перевода - потраченную сумму пользователю обещают вернуть с процентами. Однако на самом деле человек переводит деньги злоумышленникам и в результате теряет их. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт рекомендует критически относиться к любым крайне щедрым предложениям легкого заработка, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и обращать внимание, куда просят перевести деньги: "Если купить товар в онлайн-магазине предлагается путем перевода денег частному лицу - это должно насторожить".
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html
https://ria.ru/20241211/moshennichestvo-1988701707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram
Мошенники в Telegram предлагают россиянам заработать, оставляя лайки на товарах
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мошенники в Telegram начали предлагать россиянам заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, мошенник от лица сотрудника "Яндекса" написал корреспонденту агентства с предложением заработать. "Я - сотрудник "Яндекса" и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов "Мне нравится". В день можно получить до 8,2 тысячи рублей. вы можете повторять это задание каждый день в течение 10 дней. Если можешь, пожалуйста, скажи мне "ОК", - говорится в письме.
В ходе диалога мошенник просит пользователя указать возраст и заявляет, что менеджер свяжется с ним для дальнейших действий, а деньги будут поступать после выполнения задания.
Контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Мачнева рассказала РИА Новости, что это схема, в рамках которой на определенном этапе у пользователя попытаются выманить деньги. По ее словам, в первый день жертве дают задание "пролайкать" товары в онлайн-магазине, при этом пользователю действительно переводят небольшую сумму на карту за выполненную работу и предлагают продолжить "сотрудничество".
Если жертва соглашается, то на следующий день ей дают несколько заданий, среди них как аналогичные, так и новое: человек должен выкупить некий товар в онлайн-магазине, отправив деньги на карту, и прислать скриншот перевода - потраченную сумму пользователю обещают вернуть с процентами. Однако на самом деле человек переводит деньги злоумышленникам и в результате теряет их.
Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт рекомендует критически относиться к любым крайне щедрым предложениям легкого заработка, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и обращать внимание, куда просят перевести деньги: "Если купить товар в онлайн-магазине предлагается путем перевода денег частному лицу - это должно насторожить".