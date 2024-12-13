https://ria.ru/20241213/moshennichestvo-1989147136.html
Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку
Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку - РИА Новости, 13.12.2024
Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку
Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошенничестве с продажей билетов на Ёлку в Гостином дворе и на представления в Большом... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:27
2024-12-13T20:27
2024-12-13T20:27
городское хозяйство москвы
москва
департамент культуры
департамент культуры г. москвы
происшествия
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошенничестве с продажей билетов на Ёлку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке. "В преддверии Нового года активизировались мошенники. В сети началось незаконное распространение билетов на Ёлку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке", - говорится в Telegram-канале ведомства. Билеты на Ёлку в Гостином дворе можно купить только на сайте мэра и правительства, на сайте Московской дирекции массовых мероприятий или у официальных партнёров. Билеты на цирковое шоу "Сказка о золотой рыбке" доступны на официальном сайте Большого Московского цирка. На официальном портале мэра и правительства также доступны билеты на другие культурные события. "Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241001/moskva-1975744194.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, департамент культуры, департамент культуры г. москвы, происшествия, общество
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Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку
Москвичей предупредили о мошенничестве с билетами на елку в Гостином дворе и БМЦ