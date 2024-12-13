https://ria.ru/20241213/moshennichestvo-1989147136.html

Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку

Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку - РИА Новости, 13.12.2024

Москвичей предупредили о мошенничестве с продажей билетов на елку

Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошенничестве с продажей билетов на Ёлку в Гостином дворе и на представления в Большом... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:27

2024-12-13T20:27

2024-12-13T20:27

городское хозяйство москвы

москва

департамент культуры

департамент культуры г. москвы

происшествия

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Департамент культуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы о мошенничестве с продажей билетов на Ёлку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке. "В преддверии Нового года активизировались мошенники. В сети началось незаконное распространение билетов на Ёлку в Гостином дворе и на представления в Большом Московском цирке", - говорится в Telegram-канале ведомства. Билеты на Ёлку в Гостином дворе можно купить только на сайте мэра и правительства, на сайте Московской дирекции массовых мероприятий или у официальных партнёров. Билеты на цирковое шоу "Сказка о золотой рыбке" доступны на официальном сайте Большого Московского цирка. На официальном портале мэра и правительства также доступны билеты на другие культурные события. "Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241001/moskva-1975744194.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, департамент культуры, департамент культуры г. москвы, происшествия, общество