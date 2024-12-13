Рейтинг@Mail.ru
Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка" - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:53 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html
Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка"
Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка" - РИА Новости, 13.12.2024
Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка"
Читательский билет "Литрес" и расписание детских занятий будут интегрированы в единую карту жителя Ямало-Ненецкого автономного округа "Морошка", сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:53
2024-12-13T17:53
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
литрес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894486439_0:202:3000:1889_1920x0_80_0_0_c4b201a8cbe349aa7fa59c48ca30b0db.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Читательский билет "Литрес" и расписание детских занятий будут интегрированы в единую карту жителя Ямало-Ненецкого автономного округа "Морошка", сообщает правительство ЯНАО. "Морошка" – региональная система, к которой можно подключиться, имея на руках обычную дебетовую карту "Мир". Проект был запущен на Ямале в марте 2022 года. "Морошка" объединяет функциональность банковской и бонусной карт и предоставляет ямальцам ряд услуг и сервисов, которые можно получить без "бумажного" оформления. "Планируется расширять функционал карты. Например, до конца года появится интеграция по читательскому билету "Литрес", а в 2025 году будет внедрен календарь со всеми занятиями для ребенка. На сайте "Морошки" можно будет посмотреть загруженность учреждений на неделю вперед, что поможет с выбором комфортного времени для посещения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в следующем году для детей будут также выпущены карты, которые позволят им подтверждать услуги в учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. Помимо этого, "Морошка" будет использоваться как бесплатный проездной для детей из многодетных и малоимущих семей. По данным властей, в настоящее время единой картой жителя уже пользуются около 250 тысяч человек. По карте "Морошка" оказано более двух миллионов услуг, более 40 партнеров проекта по всему округу предоставляют скидки на свои товары и услуги. По карте доступны билеты на рейсы авиакомпании "Ямал" по сниженному тарифу, электронные сертификаты льготным категориям семей с детьми на продукцию молочной кухни, школьные товары, семьям с новорожденными – на покупку детских принадлежностей, мониторов дыхания, студентам-льготникам – на покупку одежды. Пенсионеры по "Морошке" могут посещать досуговые учреждения в рамках проекта "Ямальское долголетие", а родители записывают детей в учреждения культуры, спортивные секции и на различные мероприятия.
https://ria.ru/20241213/svo-1988992078.html
https://ria.ru/20241212/yamal-1988912662.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894486439_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8c83f3ff0e576224eec80ade5e8e8788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, литрес
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, ЛитРес
Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка"

В единую карту жителя Ямала "Морошка" будут интегрированы новые сервисы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Читательский билет "Литрес" и расписание детских занятий будут интегрированы в единую карту жителя Ямало-Ненецкого автономного округа "Морошка", сообщает правительство ЯНАО.
"Морошка" – региональная система, к которой можно подключиться, имея на руках обычную дебетовую карту "Мир". Проект был запущен на Ямале в марте 2022 года. "Морошка" объединяет функциональность банковской и бонусной карт и предоставляет ямальцам ряд услуг и сервисов, которые можно получить без "бумажного" оформления.
Набережная имени Оруджева в Надыме - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Свыше 160 участников СВО улучшили жилищные условия на Ямале
Вчера, 10:13
"Планируется расширять функционал карты. Например, до конца года появится интеграция по читательскому билету "Литрес", а в 2025 году будет внедрен календарь со всеми занятиями для ребенка. На сайте "Морошки" можно будет посмотреть загруженность учреждений на неделю вперед, что поможет с выбором комфортного времени для посещения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в следующем году для детей будут также выпущены карты, которые позволят им подтверждать услуги в учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. Помимо этого, "Морошка" будет использоваться как бесплатный проездной для детей из многодетных и малоимущих семей.
По данным властей, в настоящее время единой картой жителя уже пользуются около 250 тысяч человек. По карте "Морошка" оказано более двух миллионов услуг, более 40 партнеров проекта по всему округу предоставляют скидки на свои товары и услуги.
По карте доступны билеты на рейсы авиакомпании "Ямал" по сниженному тарифу, электронные сертификаты льготным категориям семей с детьми на продукцию молочной кухни, школьные товары, семьям с новорожденными – на покупку детских принадлежностей, мониторов дыхания, студентам-льготникам – на покупку одежды. Пенсионеры по "Морошке" могут посещать досуговые учреждения в рамках проекта "Ямальское долголетие", а родители записывают детей в учреждения культуры, спортивные секции и на различные мероприятия.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Медики, педагоги и сотрудники ТЭК в колледжах Ямала получат миллион рублей
12 декабря, 20:22
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЛитРес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала