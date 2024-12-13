https://ria.ru/20241213/moroshka-1989118338.html

Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка"

Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка" - РИА Новости, 13.12.2024

Глава Ямала обсудил с правительством развитие сервисов карты "Морошка"

Читательский билет "Литрес" и расписание детских занятий будут интегрированы в единую карту жителя Ямало-Ненецкого автономного округа "Морошка", сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:53

2024-12-13T17:53

2024-12-13T17:53

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

литрес

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Читательский билет "Литрес" и расписание детских занятий будут интегрированы в единую карту жителя Ямало-Ненецкого автономного округа "Морошка", сообщает правительство ЯНАО. "Морошка" – региональная система, к которой можно подключиться, имея на руках обычную дебетовую карту "Мир". Проект был запущен на Ямале в марте 2022 года. "Морошка" объединяет функциональность банковской и бонусной карт и предоставляет ямальцам ряд услуг и сервисов, которые можно получить без "бумажного" оформления. "Планируется расширять функционал карты. Например, до конца года появится интеграция по читательскому билету "Литрес", а в 2025 году будет внедрен календарь со всеми занятиями для ребенка. На сайте "Морошки" можно будет посмотреть загруженность учреждений на неделю вперед, что поможет с выбором комфортного времени для посещения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в следующем году для детей будут также выпущены карты, которые позволят им подтверждать услуги в учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. Помимо этого, "Морошка" будет использоваться как бесплатный проездной для детей из многодетных и малоимущих семей. По данным властей, в настоящее время единой картой жителя уже пользуются около 250 тысяч человек. По карте "Морошка" оказано более двух миллионов услуг, более 40 партнеров проекта по всему округу предоставляют скидки на свои товары и услуги. По карте доступны билеты на рейсы авиакомпании "Ямал" по сниженному тарифу, электронные сертификаты льготным категориям семей с детьми на продукцию молочной кухни, школьные товары, семьям с новорожденными – на покупку детских принадлежностей, мониторов дыхания, студентам-льготникам – на покупку одежды. Пенсионеры по "Морошке" могут посещать досуговые учреждения в рамках проекта "Ямальское долголетие", а родители записывают детей в учреждения культуры, спортивные секции и на различные мероприятия.

https://ria.ru/20241213/svo-1988992078.html

https://ria.ru/20241212/yamal-1988912662.html

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ямал, литрес