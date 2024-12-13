https://ria.ru/20241213/moldaviya-1989072890.html

Депутат Лозован назвала причину энергокризиса в Молдавии

Депутат Лозован назвала причину энергокризиса в Молдавии - РИА Новости, 13.12.2024

Депутат Лозован назвала причину энергокризиса в Молдавии

Власти Молдавии решили не договариваться с "Газпромом" о поставках газа, а вступили в конфронтацию с российским концерном, из-за чего и спровоцировали... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:56

2024-12-13T14:56

2024-12-13T14:56

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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Власти Молдавии решили не договариваться с "Газпромом" о поставках газа, а вступили в конфронтацию с российским концерном, из-за чего и спровоцировали энергокризис, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Ирина Лозован. Парламент Молдавии в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Оно вступит в силу 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления. Правительство Молдавии утверждает, что введение режима ЧП энергосекторе сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Власти тратят ресурсы на временные меры и подачки, вместо того чтобы продолжать долгосрочные контракты с "Газпромом", надеясь создать новую систему энергоснабжения. Инвестировать в энергетическую инфраструктуру и независимость можно было и раньше, однако вместо этого нынешние власти выбрали конфронтацию, и теперь за их амбиции расплачиваются простые граждане", - написала Лозован в своем telegram-канале. По ее словам, ведение чрезвычайного положения— это не решение, а очередная заплатка на огромную брешь, которую молдавские власти "сами создали своей бездарной политикой, несмотря на многочисленные возможности и предупреждения". Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в сентябре 2023 года огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

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молдавия, кишинев, европа, газпром, молдовагаз, в мире