https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988943960.html

Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство

Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство - РИА Новости, 13.12.2024

Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство

Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил спикер парламента... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:55

2024-12-13T03:55

2024-12-13T04:12

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. Вопрос вынесли на рассмотрение депутатов после полуночи, когда с начала заседания прошло больше 12 часов."Проект вотума недоверия набрал 18 голосов", - заявил Гросу, напомнив, что нужно было набрать 51 голос.Речан, который присутствовал на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку она якобы пытается дестабилизировать ситуацию в стране.Парламент Молдавии в пятницу одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно начнется 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления этого периода.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, в мире, дорин речан, игорь гросу, выборы в молдавии — 2024