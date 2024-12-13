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Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство - РИА Новости, 13.12.2024
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03:55 13.12.2024 (обновлено: 04:12 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988943960.html
Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство
Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство - РИА Новости, 13.12.2024
Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство
Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил спикер парламента... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:55
2024-12-13T04:12
молдавия
в мире
дорин речан
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. Вопрос вынесли на рассмотрение депутатов после полуночи, когда с начала заседания прошло больше 12 часов."Проект вотума недоверия набрал 18 голосов", - заявил Гросу, напомнив, что нужно было набрать 51 голос.Речан, который присутствовал на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку она якобы пытается дестабилизировать ситуацию в стране.Парламент Молдавии в пятницу одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно начнется 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления этого периода.
https://ria.ru/20241211/gagauziya-1988618115.html
https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html
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молдавия, в мире, дорин речан, игорь гросу, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Дорин Речан, Игорь Гросу, Выборы в Молдавии — 2024
Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство

Молдавской оппозиции не хватило голосов для отставки правительства страны

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. Вопрос вынесли на рассмотрение депутатов после полуночи, когда с начала заседания прошло больше 12 часов.
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"Проект вотума недоверия набрал 18 голосов", - заявил Гросу, напомнив, что нужно было набрать 51 голос.
Речан, который присутствовал на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку она якобы пытается дестабилизировать ситуацию в стране.
Парламент Молдавии в пятницу одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно начнется 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления этого периода.
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