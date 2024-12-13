Парламент Молдавии не смог отправить в отставку правительство
Молдавской оппозиции не хватило голосов для отставки правительства страны
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Инициатива о вотуме недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана набрала 18 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. Вопрос вынесли на рассмотрение депутатов после полуночи, когда с начала заседания прошло больше 12 часов.
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"Проект вотума недоверия набрал 18 голосов", - заявил Гросу, напомнив, что нужно было набрать 51 голос.
Речан, который присутствовал на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку она якобы пытается дестабилизировать ситуацию в стране.
Парламент Молдавии в пятницу одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно начнется 16 декабря и продлится 60 дней с возможностью продления этого периода.