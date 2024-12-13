https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936919.html

Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству

Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству - РИА Новости, 13.12.2024

Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству

Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:37

2024-12-13T01:37

2024-12-13T01:45

молдавия

в мире

дорин речан

игорь гросу

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что, как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.Заседание парламента Молдавии началось в четверг в полдень, до вечера депутаты слушали отчеты разных служб о попытках фальсификации прошедших президентских выборов, затем одобрили введение режима ЧП в стране из-за энергокризиса и уже после полуночи приступили к обсуждению вотума недоверия.Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение на другой день, однако он отказался это делать. Речан, который присутствует на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку они якобы пытаются дестабилизировать ситуацию, вместо того чтобы помочь правительству решить проблемы в энергетике.При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность", занимающей 63 места в парламенте из 101.

https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, в мире, дорин речан, игорь гросу, выборы в молдавии — 2024