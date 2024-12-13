Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству
Парламент Молдавии на ночном заседании обсуждает вотум недоверия правительству
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что, как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.
Заседание парламента Молдавии началось в четверг в полдень, до вечера депутаты слушали отчеты разных служб о попытках фальсификации прошедших президентских выборов, затем одобрили введение режима ЧП в стране из-за энергокризиса и уже после полуночи приступили к обсуждению вотума недоверия.
Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение на другой день, однако он отказался это делать. Речан, который присутствует на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку они якобы пытаются дестабилизировать ситуацию, вместо того чтобы помочь правительству решить проблемы в энергетике.
При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность", занимающей 63 места в парламенте из 101.