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Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству - РИА Новости, 13.12.2024
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01:37 13.12.2024 (обновлено: 01:45 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936919.html
Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству
Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству - РИА Новости, 13.12.2024
Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству
Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:37
2024-12-13T01:45
молдавия
в мире
дорин речан
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что, как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.Заседание парламента Молдавии началось в четверг в полдень, до вечера депутаты слушали отчеты разных служб о попытках фальсификации прошедших президентских выборов, затем одобрили введение режима ЧП в стране из-за энергокризиса и уже после полуночи приступили к обсуждению вотума недоверия.Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение на другой день, однако он отказался это делать. Речан, который присутствует на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку они якобы пытаются дестабилизировать ситуацию, вместо того чтобы помочь правительству решить проблемы в энергетике.При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность", занимающей 63 места в парламенте из 101.
https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html
https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html
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молдавия, в мире, дорин речан, игорь гросу, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Дорин Речан, Игорь Гросу, Выборы в Молдавии — 2024
Парламент Молдавии обсуждает вотум недоверия правительству

Парламент Молдавии на ночном заседании обсуждает вотум недоверия правительству

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии в ночь на пятницу решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что, как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса
01:29
Заседание парламента Молдавии началось в четверг в полдень, до вечера депутаты слушали отчеты разных служб о попытках фальсификации прошедших президентских выборов, затем одобрили введение режима ЧП в стране из-за энергокризиса и уже после полуночи приступили к обсуждению вотума недоверия.
Депутаты от оппозиции предлагали спикеру парламента Игорю Гросу перенести обсуждение на другой день, однако он отказался это делать. Речан, который присутствует на заседании, с трибуны парламента обвинил оппозицию в "предательстве родины", поскольку они якобы пытаются дестабилизировать ситуацию, вместо того чтобы помочь правительству решить проблемы в энергетике.
При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность", занимающей 63 места в парламенте из 101.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Молдавии заговорили о катастрофе из-за действий Украины
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